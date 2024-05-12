شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أسباب اختيار واتساب اللون الأخضر في التحديث الجديد.. بعد المفاضلة بين 35 لونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتزم تطبيق واتساب بالتغيير الكبير الذي سيصل إلى جميع المستخدمين رغم الشكاوى من كونه "قبيحًا"، حيث بدأ تطبيق المراسلة الشهير بالفعل في طرح تصميم أخضر جديد منذ أسابيع بعد المفاضلة بين أكثر من 35 لون، لكن الكثيرين كانوا يأملون في أن تقوم الشركة بتغيير جذري، وفقًا لتقرير إنديا توداى.

وكان إصدار واتساب لنظام أندرويد يحتوي دائمًا على أيقونات خضراء، ولكن على أيفون، كان يحتوي تقليديًا على أيقونات زرقاء حتى الآن، فيما انتقد شخص على x وقال واجهة واتساب الجديدة ليست ذات طابع على الإطلاق، من الأزرق إلى الأخضر كيف ذلك، وعلق آخر قائلاً: "التحديث الجديد لواتساب ربما يكون هو الأقبح حتى الآن حتى الظل الأخضر قبيح للغاية".

وبدلاً من ذلك، تتمسك الخدمة المملوكة لشركة ميتا بموقفها وستحدث تغييراً هائلاً في التصميم للجميع ، وليس هناك خيار لتغييره مرة أخرى.

وتقول الشركة إنها تجري التغيير حتى يبدو التطبيق أكثر حداثة وحداثة دون تعطيل وظائفه الأساسية، وتم اختبار أكثر من 35 لونًا قبل أن يستقر الرؤساء على المظهر الأخضر الحالى.

وأوضح إيديت يانيف، رئيس قسم تصميم واتساب: "نحن نقدم لوحة خضراء جديدة ومتسقة داخل التطبيق للحصول على تجربة موحدة، وقد سمعنا أيضًا أن الناس يريدون وضعًا مظلمًا أكثر قتامة ، وقد ركزنا على التباين الأعلى والألوان الأعمق لتقليل إجهاد العين في البيئات منخفضة الإضاءة، وقد جعلنا اللون أغمق بدرجة واحدة لتحسين المظهر البصري والوضوح."

وقد تم أيضًا تحديث رسومات الشعار المبتكرة الافتراضية التي تراها في الخلفية في الدردشات لتبدو أكثر "بساطة في الأسلوب".

لحسن الحظ، يمكنك تغيير الخلفية إذا لم تعجبك على عكس نظام الألوان الأخضر الذي لا يزال قائمًا.