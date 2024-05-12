شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كل ما تحتاج معرفته عن متجر ألعاب مايكروسوفت المنافس لأبل وجوجل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بالنسبة للمستخدمين في جميع أنحاء العالم، يعد متجر تطبيقات أبل ومتجر Google Play بمثابة المتاجر المفضلة لألعاب الهاتف المحمول، سواء كانت ألعاب أكشن، أو إستراتيجية، أو أركيد، أو أي نوع من الألعاب، فكلها متاحة في هذه المتاجر.

والآن، من المقرر أن تكشف مايكروسوفت النقاب عن متجرها الخاص لألعاب الهواتف المحمولة قريباً، للتنافس مع المتجرين القائمين، وفي قمة بلومبرج للتكنولوجيا، أعلنت سارة بوند، رئيسة شركة Xbox، عن المشروع الجديد قائلة إن المتجر الجديد سيتضمن ألعاب مايكروسوفت الشهيرة مثل Candy Crush وMinecraft وسيتم إطلاقه في البداية كمتجر على شبكة الإنترنت.

مايكروسوفت تعتزم إطلاق متجر ألعاب خاص بها

من المقرر أن تكشف شركة مايكروسوفت النقاب عن متجرها الجديد عبر الإنترنت في شهر يوليو المقبل، لتضع نفسها كمنافس لمتاجر التطبيقات القائمة مثل أبل وجوجل، وتهدف هذه الخطوة إلى تقديم منصة بديلة لشراء المواد الاستهلاكية لألعاب الهاتف المحمول مع تجنب الرسوم الباهظة المرتبطة بأسواق عمالقة التكنولوجيا.

أعلنت سارة بوند، رئيسة Xbox، في قمة بلومبرج للتكنولوجيا، أن المتجر سيحتوي في البداية على ألعاب مايكروسوفت الخاصة، بما في ذلك العناوين الشهيرة مثل Candy Crush Saga، مع خطط لتوسيع العروض لتشمل ألعابًا من ناشرين آخرين.

وأضافت أيضًا أنه سيتم إطلاق المتجر كمتجر على شبكة الإنترنت أولاً من أجل "ضمان إمكانية الوصول على أي جهاز، في أي بلد، بعيدًا عن القيود التي تفرضها الأنظمة البيئية المغلقة لمتاجر التطبيقات الأخرى"، ثم قالت بوند إن مايكروسوفت ستتجاوز الويب لاحقًا.

وتستفيد مايكروسوفت من فرصة استراتيجية لإنشاء متجر عالمي يتجاوز حدود الأجهزة، مما يسمح للمستخدمين بالحفاظ على هوية الألعاب المستمرة والمكتبة ونظام المكافآت عبر منصات متعددة، بما في ذلك وحدات التحكم وأجهزة الكمبيوتر والأجهزة المحمولة، ويمكن لهذه الوظيفة عبر الأجهزة أن تشهد تحول العناوين الرئيسية مثل Minecraft إلى ميزات مبكرة في المتجر الإلكتروني الجديد.

وقال متحدث باسم Xbox لـ Moneycontrol في رسالة بريد إلكتروني: "يمثل هذا المتجر القائم على الويب بداية التزامنا بإنشاء متجر تطبيقات جدير بالثقة يعتمد على تجربة الألعاب".

إن هيمنة أبل وجوجل على سوق متاجر التطبيقات، حيث تفرضان رسومًا قياسية تبلغ حوالي 30 % على المبيعات، كانت منذ فترة طويلة مشكلة مثيرة للجدل بالنسبة لمطوري الألعاب، وأشار فيل سبنسر، رئيس الألعاب في مايكروسوفت، في أواخر عام 2023 إلى أن الشركة كانت تستكشف شراكات لإطلاق متجر تطبيقات Xbox الخاص بها، وهي خطوة يسهلها الآن قانون الأسواق الرقمية التابع للاتحاد الأوروبي.

ويسمح هذا التشريع، الذي دخل حيز التنفيذ هذا العام، لشركات التكنولوجيا بإنشاء متاجرها الإلكترونية المباشرة للمستهلك وتجاوز الرسوم التي تفرضها أبل وجوجل، مما يوفر دفعة كبيرة لمشروع مايكروسوفت الجديد.

عندما تحدث فيل سبنسر عن متجر مايكروسوفت لألعاب الهواتف المحمولة في ديسمبر من العام الماضي، كشف رئيس شركة مايكروسوفت Gaming، أن مايكروسوفت تجري مناقشات مع شركاء محتملين حول تقديم متجر Xbox للهواتف المحمولة.

وقال سبنسر أيضًا إن إطلاق متجر الهواتف المحمولة قد يحدث قريبًا نسبيًا، وأشار إلى أن الجدول الزمني لطرحه لم يكن "بعد عدة سنوات"، مما يشير إلى احتمال ظهوره لأول مرة في عام 2024.

وشدد سبنسر أيضًا على أهمية متجر الأجهزة المحمولة بالنسبة لاستراتيجية مايكروسوفت الأوسع نطاقًا، مشيرًا إلى أنه "جزء مهم من استراتيجيتنا وهو شيء نعمل عليه بنشاط اليوم، ليس فقط بمفردنا ولكن نتحدث مع شركاء آخرين يرغبون أيضًا في رؤية المزيد اختيار كيفية تحقيق الدخل عبر الهاتف."