شكرا لقرائتكم خبر عن جوائز بـ 50 ألف ريال.. اختتام "هاكاثون تقنيات الميتافيرس" والان نبدء بالتفاصيل

هاكاثون تقنيات الميتافيرس

مشاريع عوالم افتراضية إبداعية

الدمام - شريف احمد - أعلنت أكاديمية طويق عن اختتام هاكاثون تقنيات الميتافيرس الذي استمر لمدة ثلاثة أيام متتالية.وشهد مشاركة 100 طالب وطالبة عملوا على تطوير 12 مشروعاً للعوالم الافتراضية في الواقع الافتراضي.وكرمت أفضل خمسة مشاريع بجوائز بقيمة 50,000 ريال سعودي، وذلك بهدف تشجيع الطلاب على الإبداع والابتكار وتعزيز مهارة حل المشكلات، من خلال التنافس في تطوير وبناء عوالم افتراضية في العديد من المجالات لحل مشكلات مجتمعية للقطاع غير الربحي.وشارك في الهاكاثون لجنة تحكيم مكوّنة من عدد من الخبراء والمتخصّصين لتقييم أفضل خمسة مشاريع وتتويجهم بالمراكز الأولى.كما جاء الهاكاثون برعاية من أوقاف نورة الملاحي تحفيزاً للطلاب وتوظيفياً لاستخدام التقنية في خدمة المجتمع.وأشاد الرئيس التنفيذي لأكاديمية طويق عبدالعزيز الحمادي بتميّز الطلاب المشاركين في الهاكاثون، وعملهم على تطوير مشاريع عوالم افتراضية إبداعية في مجالات تطوير الألعاب الإلكترونية والتصميم ثلاثي الأبعاد وتقنيات الواقع المعزّز والافتراضي.وتعد أكاديمية طويق هي الأولى من نوعها في تقديم المعسكرات والبرامج التعليمية، وإقامة الأنشطة والمنافسات في مختلف مجالات التقنيات المتقدمة.ويأتي ذلك بالشراكة مع كبرى الجهات العالمية مثل Meta, Apple, Amazon, AliBaba وغيرها من الجهات؛ بهدف تطوير القدرات الوطنية بأهم المهارات اللازمة بمجالات التقنيات الحديثة ومواكبة متطلبات سوق العمل.