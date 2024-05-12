شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: iPad Pro تسجل تحسنًا في الأداء مقارنة بموديلات iPad Pro وMacBook Pro الأقدم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرحت شركة أبل طراز iPad Pro (2024) مع مجموعة شرائح M4 الداخلية الجديدة في وقت سابق من هذا الأسبوع، ينجح الجهاز اللوحي في طراز iPad Pro (2022) الذي يتم تشغيله بواسطة شرائح M2.

ويتوفر جهاز iPad Pro الذي تم إطلاقه حديثًا من شركة التكنولوجيا العملاقة بحجمين للعرض وأربعة خيارات للتخزين، وقد تم الآن رصد جهاز iPad Pro المزود بشريحة M4 على موقع ويب لقياس الأداء، وتشير النتائج إلى أنه أسرع بكثير من طراز iPad Pro الأقدم وبعض طرز MacBook الحالية.

تم رصد جهاز iPad Pro (2024) المزود بمجموعة شرائح M4 وذاكرة وصول عشوائي (RAM) سعة 16 جيجابايت على Geekbench، ويتم مشاهدته بنتيجة أحادية النواة تبلغ 3810 نقطة ودرجة متعددة النواة تبلغ 14541 نقطة.

ويشير تقرير MySmartPrice إلى أن شريحة M4 ذات 10 نواة تعمل بسرعة 4.4 جيجا هرتز أسرع بنسبة 25 بالمائة من معالج M3 السابق.

ويضيف التقرير أن طراز iPad Pro (2022) السابق، الذي جاء مع مجموعة شرائح M2، سجل 2444 و9256 نقطة في الاختبارات أحادية النواة ومتعددة النواة، على التوالي، ويشير هذا إلى أن طراز iPad Pro (2024) المدعوم بشريحة M4 يظهر زيادة بنسبة 55.89 بالمائة و57.10 بالمائة في الاختبارات أحادية النواة ومتعددة النواة، على التوالي، مما يشير إلى تعزيز كبير في أداء الجهاز اللوحي الجديد مقارنة بالطراز الأقدم.

يُظهر اختبار Geekbench آخر لطراز iPad Pro (2024) M4 بسعة 16 جيجابايت نتائج فردية ومتعددة النواة تبلغ 3767 و14677 نقطة على التوالي. يشير تقرير Gizmochina إلى أن هذا قد تم تحسينه بشكل ملحوظ مقارنة بنتائج طراز MacBook Pro مقاس 14 بوصة، والذي يتم تشغيله بواسطة مجموعة شرائح M3 Pro ذات 11 نواة.

ويمكن العثور على طراز MacBook على Geekbench مع درجات 3023 و12641 نقطة في الاختبارات الفردية والمتعددة النواة، على التوالي.