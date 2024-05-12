شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيف تعثر على رقم موبايلك على هاتف أندرويد فى 3 خطوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قد تؤدي الإصدارات العديدة المختلفة من أندرويد والواجهات الخاصة بالشركة المصنعة إلى زيادة صعوبة العثور على رقمك على هاتف ذكي يعمل بنظام أندرويد مثلما يحدث فى أيفون، ويمكن أن يظهر رقمك في عدة أماكن مختلفة على الإنترنت، ولكن القليل منها يضمن إظهار الرقم الفعلي المخصص لبطاقة SIM أو بطاقة eSIM الخاصة بك.

وستعرض بعض إصدارات أندرويد رقمك في إعدادات الشبكة أو مشغل شبكة الجوال أو بطاقة SIM، بينما تعرضه إصدارات أخرى في إعدادات تطبيق الهاتف بدلاً من ذلك.

ومع ذلك، هناك مكان واحد يمكنك من خلاله العثور عليه باستمرار على جميع إصدارات أندرويد الحديثة:

الخطوة 1: افتح تطبيق الإعدادات على هاتفك الذكي الذى يعمل بنظام اندرويد.

الخطوة 2: قم بالتمرير لأسفل وحدد حول الهاتف، في بعض إصدارات أندرويد ، قد يكون هذا مدرجًا ضمن " حول الجهاز" وقد يكون أيضًا مخفيًا ضمن قائمة النظام ، وإذا كنت تواجه مشكلة في العثور عليه، يمكنك محاولة إدخاله في حقل "إعدادات البحث" أعلى تطبيق الإعدادات.

الخطوة 3: بمجرد وصولك إلى هناك، ستجد رقمك موضحًا أسفل "رقم الهاتف" أو "حالة بطاقة SIM".

إذا كان لديك أكثر من شريحة SIM أو eSIM، فيجب أن ترى كلا الرقمين مدرجين هنا.