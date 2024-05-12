شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيفية إصلاح Apple Watch في خطوات بسيطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هناك حلول لمعظم المشاكل التى يمكن أن تواجهك لإصلاح أبل واتش، وفيما يلي بعض الأشياء التي يمكنك تجربتها لإصلاح Apple Watch إذا لم تكن قيد التشغيل فى خطوات:

الخطوة 1: قد يكون السبب الأكثر وضوحًا لعدم تشغيل Apple Watch هو أن بطاريتها قد استنفدت تمامًا، لذلك، كخطوة أولى لاستكشاف الأخطاء وإصلاحها، قم بتوصيل Apple Watch بالشاحن الخاص بها وانتظر بضع دقائق، في بعض الأحيان إذا تم استنزاف البطارية بالكامل، فقد تستغرق الساعة لحظة قبل أن تظهر عليها أي علامات للشحن، و إذا أمكن، جرب منفذ طاقة أو شاحنًا مختلفًا، نعم في بعض الأحيان يكون مصدر الطاقة الخاص بك مكسورًا.

الخطوة 2: إذا استمرت مشكلة عدم تشغيل Apple Watch، فقد تكمن المشكلة في ملحقات الشحن الخاصة بك، ابدأ بفحص الكابل والمحولات بحثًا عن أي علامات تآكل أو تلف.

تأكد أيضًا من تنظيف الجزء الخلفي من Apple Watch ، لأن الأوساخ قد تمنع الاتصال، ويمكنك استخدام قطعة قماش من الوبر لمسح الجزء الخلفي من الساعة بلطف.

قد يكون استخدام قاعدة شحن أو شاحن تابع لجهة خارجية لـ Apple Watch، مثل شاحن iPhone 3 في 1 ، سببًا في حدوث مشكلات أيضًا، ولاستكشاف الأخطاء وإصلاحها، قم بالعودة إلى كابل شحن Apple Watch الأصلي ومعرفة ما إذا كان ذلك سيحل المشكلة.

الخطوة 3: إذا لم يتم تشغيل Apple Watch، فقد يكون ذلك بسبب مشكلة في البرنامج، في هذه الحالة يمكنك محاولة إعادة التشغيل القسري، وللقيام بذلك، اضغط مع الاستمرار على الزر الجانبي وDigital Crown على جهازك لمدة 10 ثوانٍ تقريبًا، ويجب أن تلاحظ ظهور شعار Apple على جهازك متبوعًا بتسلسل بدء التشغيل.

الخطوة 4: أخيرًا، إذا لم يتم تشغيل Apple Watch، فقد تكون هناك مشكلة في الجهاز، وللتأكد من ذلك، تحقق من الجهاز القابل للارتداء بحثًا عن أي ضرر مادي قد يؤثر على قدرته على التشغيل، وإذا لم تتمكن من رؤية أي ضرر مادي، فقد تكون هناك مشكلة داخل الجهاز، مثل التلف الناتج عن المياه، وفي مثل هذه الحالة، يوصى بالاتصال بدعم Apple للحصول على المساعدة.