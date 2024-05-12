شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل تعقد صفقة مع OpenAI لوضع ChatGPT على هواتف أيفون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أبرمت شركة أبل اتفاقية مع OpenAI لاستخدام تقنية الشركة الناشئة على أيفون، كجزء من حملة أوسع لجلب ميزات الذكاء الاصطناعي إلى أجهزتها، وفقًا لأشخاص مطلعين على الأمر.

وقال الأشخاص، الذين طلبوا عدم الكشف عن هويتهم لأن الوضع خاص، إن الجانبين يضعان اللمسات النهائية على شروط اتفاقية لاستخدام ميزات ChatGPT في نظام التشغيل iOS 18 من أبل، وهو نظام تشغيل أيفون التالي، وأجرت شركة أبل أيضًا محادثات مع شركة Google التابعة لشركة ألفابت، حول ترخيص برنامج Gemini chatbot الخاص بهذه الشركة. ولم تؤد هذه المناقشات إلى اتفاق، لكنها مستمرة.

وسيسمح اتفاق OpenAI لشركة أبل بتقديم برنامج دردشة شهير كجزء من مجموعة من ميزات الذكاء الاصطناعي الجديدة التي تخطط للإعلان عنها الشهر المقبل. ذكرت بلومبرج في أبريل أن المناقشات مع OpenAI قد تكثفت، ومع ذلك، ليس هناك ما يضمن الإعلان عن الاتفاق قريبًا.

وتخطط شركة أبل لإحداث ضجة كبيرة في عالم الذكاء الاصطناعي في شهر يونيو، عندما تعقد مؤتمرها السنوي للمطورين العالميين. وكجزء من هذه الجهود، ستقوم الشركة بتشغيل بعض ميزات الذكاء الاصطناعي القادمة عبر مراكز البيانات المجهزة بمعالجاتها الداخلية، حسبما ذكرت بلومبرج.

في العام الماضي، قال الرئيس التنفيذي لشركة أبل، تيم كوك، إنه يستخدم شخصيًا ChatGPT من OpenAI، لكنه أضاف أن هناك "عددًا من المشكلات التي تحتاج إلى حل"، ووعد بأن ميزات الذكاء الاصطناعي الجديدة ستأتي إلى منتجات أبل "على أساس مدروس للغاية".

وفي مؤتمر عبر الهاتف حول أرباح شركة أبل الأسبوع الماضي، قال إن شركة أبل سيكون لها ميزة في مجال الذكاء الاصطناعي، وقال كوك خلال مكالمة الأرباح: "نحن نؤمن بالقوة التحويلية والوعود التي يوفرها الذكاء الاصطناعي، ونعتقد أن لدينا مزايا ستميزنا في هذا العصر الجديد، بما في ذلك مزيج أبل الفريد من التكامل السلس بين الأجهزة والبرامج والخدمات".



