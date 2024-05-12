تكنولوجيا: سامسونج تعمل على إصلاح مشكلة قفل الشاشة في سلسلة Galaxy S21 و Galaxy S22

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - طرحت سامسونج مؤخرًا تحديث One UI 6.1 لمعالجة خطأ كبير يؤثر على وظائف شاشة القفل في سلسلة Galaxy S21 وS22.

ويهدف هذا التحديث إلى حل مشكلة “عدم استجابة شاشة القفل” التي كان المستخدمون يواجهونها، مما يعزز تجربة المستخدم الشاملة على هذه الأجهزة الرئيسية.

وعلى الرغم من التأثير الإيجابي لهذا التحديث، إلا أنه من الضروري الإشارة إلى أنه لا يتضمن التحديثات الأمنية لشهر مايو، مع التأكيد على ضرورة اليقظة المستمرة فيما يتعلق بأمن الأجهزة.

تم تحديد أرقام إصدار البرامج الثابتة لسلسلة Samsung Galaxy S22 في السوق الأوروبية باسم S90*BXXU9EXE1، بينما تحمل سلسلة Galaxy S21 رقم إصدار البرنامج الثابت G99*BXXUAGXDA، بحجم كبير يبلغ 2.4 جيجابايت.

والجدير بالذكر أن مجتمع Galaxy في الصين لم يتلق هذه التحديثات بعد، مما يشير إلى الاختلافات الإقليمية في عملية الطرح.

يمثل دمج سامسونج لقدرات Galaxy AI في هواتف Galaxy S21 و S22 و Z Flip 3 و Z Fold 3 و Z Flip 4 و Z Fold 4 من خلال إصدار One UI 6.1 تقدمًا كبيرًا في تعزيز وظائف الأجهزة وتجربة المستخدم.

كانت ميزة شاشة القفل في سلسلة Samsung Galaxy S21 / S22 موضوعًا للنقاش بين المستخدمين، حيث واجه البعض مشكلات تتعلق بوظائفها.

تعمل شاشة القفل كحاجز أولي للوصول إلى محتوى الهاتف، مما يوفر الأمان والوصول السريع إلى المعلومات الأساسية. ومع ذلك، أبلغ المستخدمون عن مخاوف وتجارب مختلفة بشأن هذه الميزة.

واجه بعض المستخدمين مشكلات في عدم استجابة شاشة القفل كما هو متوقع، مما أدى إلى الإحباط والإزعاج. قد تتضمن هذه المشكلات التأخير في إلغاء قفل الجهاز، أو عدم الاستجابة للمدخلات اللمسية أو البيومترية، أو حتى حالات تجميد الشاشة على واجهة شاشة القفل.

يمكن أن تؤدي مثل هذه المشكلات إلى تعطيل تجربة المستخدم والتأثير على سهولة الاستخدام الشاملة للجهاز.

بالإضافة إلى ذلك، كانت هناك تقارير عن ميزات محددة تتعلق بشاشة القفل، مثل تسجيل الشاشة، والعرض المقسم، والفئة الهوائية، ووضع العناية بالعين، التي لا تعمل بشكل صحيح أو تسبب تعارضات مع الوظائف الأساسية لشاشة القفل.

يمكن أن تؤثر هذه التناقضات على قدرة المستخدم على الاستفادة من هذه الميزات بسلاسة وقد تتطلب استكشاف الأخطاء وإصلاحها أو تحديثات البرامج لحلها.

علاوةً على ذلك، دفعت مشكلة شاشة القفل في سلسلة Galaxy S21/S22 المستخدمين إلى البحث عن حلول من خلال منتديات المجتمع وقنوات الدعم الفني وتحديثات البرامج التي تقدمها سامسونج.

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