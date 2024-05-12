تكنولوجيا: كوالكوم تؤكد هواوي لن تحتاج شرائح الشركة خلال الفترة القادمة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أكدت شركة كوالكوم بشكل رسمي اليوم على أن العملاق الصيني هواوي لن تحتاج إلى شرائح الشركة بعد الآن.

تتجه شركة هواوي في الفترة الأخيرة إلى الإعتماد بشكل أكبر على تكوينات مطورة في السوق الصيني لهواتفها الذكية، ولقد أكد تقرير نشر مؤخراً على أن سلسلة Pura 70 الأخيرة تتضمن بالفعل نسبة كبيرة من التكوينات المقدمة من شركات صينية.

وتعد شركة كوالكوم شركة أمريكية رائدة في تطوير أشباه الموصلات، ولقد قدمت كوالكوم شرائح 4G للعملاق الصيني بعد تطبيق الكثير من القيود الأمريكية على العملاق الصيني، إلا أن شركة هواوي حرصت على التحول بشكل تدريجي إلى إستخدام تكوينات الشركة الخاصة أو التكوينات المطورة في السوق الصيني.

ولقد تصاعدت حدة التوتر بين الحكومة الأمريكية والصين من جديد في الفترة الأخيرة، وجاء إعلان كوالكوم في أعقاب هذا التوتر ليؤكد على أن شركة هواوي لن تحتاج إلى إستخدام رقاقات كوالكوم بعد الآن.

أيضاً كُشِف عن هذه التفاصيل عبر المدير المالي لشركة كوالكوم الذي أشار في التصريحات التي نشرت إلى أن هواوي لن تتقدم بطلبات توريد لرقاقات 4G في المستقبل.

يذكر أن العلاقة بين كوالكوم وهواوي مرت بعدة مراحل، حيث بدأت بتعاون بين الشركتين، ومن ثم إنتقلت إلى التنافس لإنتاج المعالجات وشرائح المودم، ومع تصاعد إستثمارات هواوي في تقنيات 5G بدأت الحكومة الأمريكية في فرض عقوبات أدت إلى تراجع هواوي في الأسواق ومن ثم عادت لإستخدام شرائح 4G من كوالكوم، والآن تستعد هواوي للإستقلال من جديد بتكوينات مخصصة لأجهزة الشركة.

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