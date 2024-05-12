تكنولوجيا: سامسونج تدعم ابل بالشاشات المخصصة لأول هواتف الأيفون القابلة للطي

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستمر التسريبات في الكشف عن مزيد من التفاصيل حول أول هواتف الأيفون القابلة للطي، حيث أشارت أحدث التقارير إلى أن سامسونج ستعمل على توريد الشاشات المخصصة لأول هاتف أيفون قابل للطي.

شغل هاتف ابل القابل للطي عدد من التسريبات خلال الفترة الماضية، واليوم تقدم أحدث التسريبات مزيد من التفاصيل حول هذا الإصدار.

ولقد أشارت تقارير سابقة إلى خطط ابل لتطوير هاتف أيفون يدعم التحول إلى جهاز لوحي، بينما أشارت بعض التقارير الأخرى إلى أن أول هواتف الأيفون القابلة للطي يأتي بتصميم صدفي.

واليوم تأتي أول التفاصيل المؤكدة التي تشير إلى أن ابل عقدت إتفاقية جديدة مع شركة سامسونج لتوريد شاشات مرنة لإصدار ابل المرتقب من الأجهزة القابلة للطي.

من جانب أخر لم تؤكد التسريبات على فئة الجهاز القابل للطي، وما إذا كان سيتميز بتصميم هجين يجمع بين تصميم هواتف الأيفون وأجهزة الآيباد، أو أن ابل ستعمل على تطوير هاتف أيفون قابل للطي فقط.

وتعد شركة Samsung Display المورد الرئيسي لشركة ابل بالفعل الآن، حيث تقدم الشاشات لهواتف الأيفون وأجهزة MacBook، ومن المقرر أن تستمر هذه الشراكة مع الجيل القادم من الأجهزة القابلة للطي.

المصدر