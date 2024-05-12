تكنولوجيا: لينوفو تطلق جهاز ThinkPad X1 Yoga 2024 بمعالج Intel Meteor Lake-U

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة لينوفو عن جهاز ThinkPad X1 Yoga 2024 الذي يدعم الطي إلى 360 درجة، ويضم معالج Intel Meteor Lake-U ويتوفر بسعر 2214 دولار.

يتميز جهاز ThinkPad X1 Yoga 2024 الجديد من لينوفو بمعالج Intel Core Ultra 7 155U من الفئة المتوسطة، كما يتميز هذا الإصدار بتصميم يدعم التحول إلى جهاز لوحي عن طريق الطي 360 درجة.

أيضاً يتميز هذا الإصدار بتصميم خفيف الوزن 1.35 كجم، كما يتميز الجهاز بهيكل بتصميم من الألومينوم بسماكة 15.5 ملم.

وتقدم لينوفو جهاز ThinkPad X1 Yoga هذا العام بشاشة OLED بجودة عرض 2.8K، ونسبة سطوع 400 nits، كما تدعم الشاشة معدل تحديث 120Hz، وتتميز بتغطية لونية بمعايير DCI-P3 بنسبة 100%.

وللإتصال يضم الجهاز اثنان من منافذ Thunderbolt 4، ومنفذ HDMI 2.1، واثنان من منافذ USB-A، ومدخل 3.5مم للسماعات، كما يدعم تقنية Dolby Vision، ويتميز الجهاز بتصميم بمعايير عسكرية لمقاومة أعلى MIL-STD-810H.

ومن المقرر أن يتوفر ThinkPad X1 Yoga 2024 الآن في السوق الصيني بذاكرة عشوائية 32 جيجا بايت رام وسعة 1 تيرابايت بسعر 2214 دولار، إلا أن العملاق الصيني لم تؤكد على موعد لإطلاق الجهاز للأسواق العالمية.

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