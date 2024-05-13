تكنولوجيا: هاتف Xiaomi Mix Flip يأتي قريباً بتقنية الشحن السريع بقدرة 67W

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - إستعرضت أحدث التسريبات تفاصيل سعر هاتف Xiaomi Mix Flip وقدرة الشحن المميزة لهذا الإصدار إستعداداً للإعلان الرسمي المرتقب.

تستعد العملاق الصيني شاومي لكشف النقاب عن إصدارها الجديد من الهواتف القابلة للطي Xiaomi Mix Flip، والذي يختلف عن الإصدارات السابقة بتصميمه الصدفي.

ولقد رصد الهاتف في قاعدة بيانات 3C مؤخراً بنموذج رقم “2405CPX3DC”، والتي كشفت عن دعم هذا الإصدار لتقنية الشحن السريع بقدرة 67W.

من جانب أخر كشفت التسريبات عن السعر المتوقع لهاتف شاومي الصدفي Xiaomi Mix Flip، والذي يأتي بسعر 830 دولار أو 770 يورو.

ولقد أوضحت التسريبات السابقة أن هاتف Mix Flip ينطلق بمستشعرات OmniVision، والتي تتضمن مستشعر OV50E رئيسي بدقة 50 ميجا بيكسل وميزة التثبيت البصري، ومستشعر OV60A بدقة 60 ميجا بيكسل يدعم التكبير البصري حتى مرتين، بينما تأتي كاميرة السيلفي بدقة 32 ميجا بيكسل.

أيضاً يدعم هاتف شاومي الصدفي القابل للطي رقاقة معالج Snapdragon 8 Gen 3، كما يضم شاشة بدقة 1080 بيكسل، ويضم هاتف Xiaomi Mix Flip بطارية بقدرة 4900 mAh، لذا نترقب الحدث الرسمي لمزيد من التفاصيل حول هذا الإصدار.

المصدر