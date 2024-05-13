تكنولوجيا: صور مسربة توضح تصميم Honor 200 Pro قبل الإعلان الرسمي

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد شركة Honor لإطلاق هاتف Honor 200 Pro قريباً في الأسواق، ولقد أوضحت أحدث الصور المسربة التصميم مزدوج الألوان المميز لهذا الإصدار.

قدمت Honor للأسواق خلال الفترة الماضية 200 Lite من الفئة المتوسطة، ومن جديد تستعد الشركة لإطلاق إصدار أعلى من السلسلة والذي يقدم قريباً للأسواق بعنوان Honor 200 Pro.

ومن المقرر أن تدعم Honor هذا الإصدار برقاقة معالج Snapdragon 8 Gen 3، ولقد كشفت الصور الرسمية التي نشرت اليوم عن تصميم هذا الإصدار، وأيضاً إختيارات الألوان المقدمة والتي تشمل ثلاثة إختيارات مميزة بتصميم ثنائي نغمات الألوان.

كما يجمع تصميم الغطاء الخلفي بين التصميم الزجاجي والجلدي faux، أيضاً تؤكد الصور المسربة على تصميم وحدة الكاميرة الخلفية الذي يتضمن مستشعر رئيسي بدقة 50 ميجا بيكسل بعدسات متغيرة من f/1.9-2.4، كما يأتي الهاتف بقدرة على التكبير الرقمي حتى 50 مرة.

أيضاً من المقرر أن يأتي Honor 200 Pro بشاشة OLED بتصميم منحني من الجهات الأربعة، على أن تدعم الشاشة جودة عرض 1.5K، كما تضم الشاشة كاميرة سيلفي مزدوجة.

يذكر أن التوقعات تشير إلى أن هاتف Honor 200 Pro سينطلق بشكل رسمي لاحقاً هذا الشهر على أن تقدم الشركة هاتف Honor 200 أيضاً خلال الحدث، حيث يأتي الإصدار الرئيسي بنفس المواصفات والتصميم بينما يأتي بمعالج Snapdragon 8s Gen 3، كما ينطلق كلا الهاتفين للأسواق العالمية لاحقاً.

المصدر