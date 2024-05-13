حتى نهاية الأسبوع .. الأرصاد تعلن تفاصيل الطقس للأيام القادمة

الشارقة - اميمة ياسر - قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد، إن حالة الطقس تبدأ في التحسن بداية من اليوم وحتى نهاية الأسبوع، حيث تكون درجات الحرارة أقل من المعدلات الطبيعية بحوالي درجة إلى درجتين، نتيجة تأثرنا بمنخفض جوي موجود فى طبقات الجو العليا.

وأضافت غانم، أن الكتل الهوائية القادمة من جنوب أوروبا مرورا بالبحر المتوسط تعمل على تحسن الطقس بشكل كبير، لافتة إلى أن الطقس خلال فترة النهار يكون مائل للحرارة، خاصة مع وجود أشعة الشمس بمعظم محافظات الجمهورية، ومعتدلة بشكل كبير فى المناطق الساحلية.

وتابعت: "أنه خلال فترات الليل تبدأ الانخفاض في درجات الحرارة، والإحساس بالبرودة خلال فترة الليل المتأخر والصباح الباكر، خاصة فى المحافظات الشمالية والمدن الجديدة والمحافظات التي لها ظهير صحراوى بشكل كبير.

وأشارت إلى وجود نشاط للرياح بمعظم المحافظات، يساعد على الإحساس بالانخفاض في درجات الحرارة وتستمر حالة الطقس على هذا النحو حتى نهاية الأسبوع.

وتكون درجات الحرارة القاهرة الكبرى والوجه البحرى 29 درجة، والسواحل الشمالية 23 درجة، وجنوب سيناء 31 درجة، وشمال الصعيد 30 درجة وجنوب الصعيد 34 درجة.