تكنولوجيا: Poco تعقد حدث في 23 من مايو لكشف النقاب عن هواتف Poco F6 وPoco F6 Pro

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - ينطلق حدث Poco القادم من مدينة دبي في 23 من شهر مايو الجاري لكشف النقاب عن هواتف Poco F6 وPoco F6 Pro.

شاركت Poco إعلان تشويقي اليوم على منصة X للتأكيد على موعد عقد حدث الشركة في وقت لاحق هذا الشهر، على أن يتم بث الحدث على شبكة الإنترنت.

ومن المتوقع أن ينطلق هاتف Poco F6 Pro بتصميم يحاكي Redmi K70، كما يدعم الإصدار الجديد رقاقة معالج Snapdragon 8 Gen 2.

كما ينطلق Poco F6 Pro بقدرة بطارية 5000 mAh، من جانب أخر تقدم العلامة التجارية هاتف Poco F6 برقاقة معالج Snapdragon 8s Gen 3.

ولقد أشارت تسريبات سابقة إلى أن Poco تخطط لدعم هاتف Poco F6 بمستشعر Sony IMX882 رئيسي في الكاميرة الخلفية، والذي يتميز بدقة 50 ميجا بيكسل، على أن يأتي مع مستشعر بدقة 8 ميجا بيكسل بزوايا عرض فائقة الإتساع، ومستشعر OmniVision OV20B بدقة 20 ميجا بيكسل في كاميرة السيلفي.

كما تدعم الشركة إصدار F6 Pro بمستشعر رئيسي بدقة 50 ميجا بيكسل في الكاميرة الخلفية، وينطلق أيضاً بميزة دعم تقنية الشحن السريع بقدرة 120W.

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