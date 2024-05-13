تكنولوجيا: فورد تلغي طلبات بطاريات السيارات الكهربائية مع اتساع الخسائر إلى 130 ألف دولار لكل سيارة مباعة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تم الكشف مؤخرًا عن أن شركة فورد تعيد تقييم التزامها بتشكيلة سيارات كهربائية بالكامل لعام 2030 في أوروبا، وذلك بفضل الطلب على السيارات الكهربائية الذي يبدو باردًا.

ومع ذلك، يبدو أن قسم Model e المحاصر في الشركة يواجه مشكلة أعمق مما كان عليه في السابق.

ووفقًا لتقرير صادر عن بلومبرج، بدأت شركة فورد في إلغاء طلبات البطاريات لتقليل الضغوط المالية التي يواجهها قسم Model e على الشركة.

تزعم مصادر مطلعة على الأمر في بلومبرج أن شركة فورد خفضت طلبات البطاريات من أجل التعامل مع انخفاض الطلب على السيارات الكهربائية.

وتأتي أخبار إلغاء طلبات بطاريات فورد في ضوء تقرير مالي حديث [PDF] كشف أن فورد تخسر الآن حوالي 130 ألف دولار لكل سيارة كهربائية يتم بيعها بموجب برنامج Model e الحالي، على الرغم من نمو مبيعاتها من السيارات الكهربائية (عبر Ford [PDF]) بحلول عام 2019.، حيث نمت 96.6 بالمئة على أساس سنوي في أبريل.

هذه الزيادة الحادة في خسائر السيارات الكهربائية هي أكثر من ضعف ما خسرته شركة فورد العام الماضي فقط، عندما تم الإبلاغ عن أن الشركة خسرت ما يزيد قليلاً عن 58000 دولار لكل سيارة كهربائية مباعة.

والأمر الأكثر إثارة للقلق هو التهديد المتزايد من صانعي السيارات الكهربائية الصينيين، مثل BYD، وحرب الأسعار المستمرة التي شاركت فيها شركة تسلا.

كل هذه العوامل تجعل الأمر أكثر صعوبة بالنسبة لشركة فورد لبيع السيارات الكهربائية بالأسعار التي تحتاجها لاسترداد التكاليف.

ومع ذلك، أدلى الرئيس التنفيذي لشركة فورد، جيم فارلي، مؤخرًا بتعليقات تشير ضمنًا إلى أن شركة السيارات الأمريكية ستستثمر قريبًا بكثافة في سيارة Ford EV صغيرة الحجم لتحدي السيارات الكهربائية ذات الأسعار المعقولة من العلامات التجارية الأخرى.

المصدر