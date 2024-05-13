عاصفة شمسية شديدة تضرب الأرض.. هل تتأثر مصر؟

الشارقة - اميمة ياسر -

أكد الدكتور طه رابح، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية، أننا في فترة نشاط الشمس وفي قمة الدورة الشمسية، لافتا إلى أن الدورة الشمسية تستغرق 11 عاما، ويتم تقسيم الشمس لنطاقات، ويعطي لكل جزء رقم وهناك نشاطا مفاجئا وبقع شمسية كبيرة الحجم وتزيد عن حجم الأرض 16 مرة.

وفي مداخلة هاتفية ببرنامج «حديث القاهرة» مع الإعلامية كريمة عوض والمُذاع عبر فضائية «القاهرة والناس» مساء الأحد، قال "رابح" إن النشاط والوهج الشمسي هو عبارة عن مجال مغناطيسي ويظهر كنقط سوداء، موضحًا أن الانفجار الشمسي يصدر عنه حمم، والانفجار يساوي مليارات القنابل الذرية.

واختتم الدكتور طه رابح أن العاصفة الشمسية لها تأثير على الملاحة الجوية وتؤثر على الأنابيب المدفونة داخل الأرض ويحدث لها تأكل، ومصر تقع في منطقة ذات الخطوط العرض المتوسطة وليس عليها أضرار من العاصفة الشمسية، والضرر يحدث في القطبين وهو ما يولد مجال مغناطيسي عكسي.