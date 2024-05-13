تكنولوجيا: ‏Meta تقوم بتوسيع خدمة التحقق المدفوعة للشركات وتعد بتقديمها إلى WhatsApp

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - لا تزال خدمة التحقق من Meta في مرحلة الاختبار، ولكن العديد من العملاء يستفيدون بالفعل من مزاياها.

تم طرح الخدمة لأول مرة في العام الماضي، ولكنها كانت متاحة فقط للشركات في أستراليا وكندا ونيوزيلندا.

وأثناء الاختبار الأولي، لاحظت Meta أن الشركات الصغيرة تبحث عن المزيد من الأدوات التي يمكن أن تساعد في بناء مصداقيتها مع جماهير جديدة، الأمر الذي يؤدي عادةً إلى المزيد من المشاركة ونمو العلامة التجارية.

وبناءً على هذه النتائج، أعلنت شركة Meta أنها تعمل على توسيع نطاق اختبار Meta Verified للشركات على فيسبوك وانستغرام.

وبدءًا من الأسبوع الماضي، أصبح البرنامج متاحًا في أستراليا ونيوزيلندا، وسيتم نشره قريبًا في الأرجنتين وتشيلي وفرنسا وإيطاليا والمكسيك وبيرو.

بالإضافة إلى ذلك، وعدت Meta بجلب Verified إلى الشركات عبر WhatsApp، لكنها لم تقدم الوقت المتوقع للوصول. ستكون هذه الشبكة الاجتماعية الثالثة التي يمكنها الوصول إلى برنامج Verified for Business بعد فيسبوك وانستغرام.

وأخيرًا وليس آخرًا، أعلنت Meta عن إطلاق خطط اشتراك إضافية للبرنامج. كان لدى Verified for Business خطة اشتراك واحدة فقط في البداية، ولكنها الآن تدعم أربع خطط لتغطية نطاق أوسع من احتياجات العمل.

بدءًا من الأسبوع الماضي، يمكن للشركات في البلدان التي يتوفر فيها البرنامج الاختيار من بين الخطط الشهرية التالية: 14.99 دولارًا، و 44.99 دولارًا، و 119.99 دولارًا، و 349.99 دولارًا.

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