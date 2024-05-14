تكنولوجيا: هاتف Oppo K12x ينطلق بكاميرة رئيسية بدقة 50 ميجا بيكسل

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت Oppo رسمياً عن هاتف Oppo K12x الذي ينطلق بكاميرة رئيسية بدقة 50 ميجا بيكسل، وسعر يبدأ من 180 دولار.

يتميز هاتف Oppo K12x بشاشة OLED مسطحة بحجم 6.67 إنش، وجودة عرض Full HD+، ومعدل تحديث 120 Hz.

أيضاً ينطلق الهاتف برقاقة معالج Snapdragon 695، وذاكرة عشوائية 8 أو 12 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 256 أو 512 جيجا بايت، كما يدعم الهاتف التخزين الخارجي في بطاقة micro SD، ويدعم الهاتف أيضاً اثنان من شرائح nano SIM بتقنية 5G.

وفي إعدادات الكاميرة الخلفية يأتي هاتف Oppo K12x بمستشعر رئيسي بدقة 50 ميجا بيكسل بفتحة عدسات f/1.8، وميزة التثبيت البصري، كما يتميز المستشعر الثاني بدقة 2 ميجا بيكسل وفتحة عدسات f/2.4 لدعم لقطات portrait.

ويضم الهاتف كاميرة سيلفي في ثقب يتوسط الشاشة بدقة 16 ميجا بيكسل، وتدعم الكاميرة تسجيل فيديو بدقة 1080 بيكسل عند 30 إطار لكل ثانية بدعم التثبيت الإلكتروني.

كما ينطلق هاتف Oppo K12x بقدرة بطارية 5500 mAh، ويدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 80W، كما يأتي الهاتف بواجهة ColorOS 14، ونظام تشغيل Android 14، ويتميز الهاتف بوزن 191 جرام، ويتوفر باثنان من الإختيارات في الألوان هما الأخضر والرمادي بسعر يبدأ من 180 دولار.

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