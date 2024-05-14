تكنولوجيا: إطلاق الجيل الثاني من Xiaomi Electric Scooter 4 Pro في أوروبا

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت شركة شاومي رسميًا عن سكوتر إلكتروني جديد للسوق الأوروبية. فقد تم إصدار Xiaomi Electric Scooter 4 Pro (2nd Gen) في وقت سابق في الصين في مارس 2024، ويتم تقديمه الآن بسعر مخفض في ألمانيا بينما أصبح توفره وشيكًا في العديد من الأسواق الأوروبية الأخرى.

Xiaomi Electric Scooter 4 Pro (الجيل الثاني) عبارة عن سكوتر إلكتروني قائم يأتي مع العديد من التحسينات من النموذج الأصلي. فهي تحتوي على محرك كهربائي أقوى ومدى أطول من سابقتها، بالإضافة إلى شاشة مدمجة.

مرة أخرى في مارس 2024، تم إدراج Xiaomi Electric Scooter 4 Pro (الجيل الثاني) لأول مرة على موقع شاومي العالمي. ثم ظهرت الأسعار الأوروبية للنموذج لاحقًا.

يتمتع السكوتر بقوة قصوى تبلغ 1000 واط وسرعة قصوى تقتصر على 25 كم/ساعة بما يتماشى مع اللوائح المحلية.

يمكن للعملاء الاختيار من بين ثلاثة أوضاع ويتميز السكوتر ببطارية بقوة 468 واط في الساعة مع نطاق يصل إلى 60 كم.

توجد شاشة في منتصف المقاود وتُظهر السرعة الحالية بالإضافة إلى حالة البطارية. ويتميز السكوتر أيضًا بإطارات بعرض 10 بوصات وأضواء ومؤشرات أوتوماتيكية. فيحتوي السكوتر على إطار من الفولاذ الكربوني ويمكن طيه إلى النصف لسهولة النقل.

يتوفر Xiaomi Electric Scooter 4 Pro (الجيل الثاني) في ألمانيا بسعر مخفض قدره 499.99 يورو (540 دولارًا) ولكن سعره الأصلي هو 549.99 يورو (593 دولارًا).

وفي المملكة المتحدة، يبلغ سعر السكوتر 449.99 جنيهًا إسترلينيًا (565 دولارًا). وظهر السكوتر أيضًا في قوائم المنتجات في فرنسا وإسبانيا والسويد ولكن المنتج غير متوفر بعد في هذه البلدان.

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