تكنولوجيا: إطلاق Fire TV Stick 4K الجديد من أمازون في الهند مع Wi-Fi 6

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - لقد تم الكشف عن جهاز Amazon Fire TV Stick 4K الجديد في الهند. ويأتي هذا بعد عدة أشهر من طرح الإصدار في الأصل في العام الماضي.

تدعم الأداة اتصال Wi-Fi 6 وتأتي مع معالج رباعي النواة محسّن بسرعة 1.7 جيجاهرتز. ويأتي الطراز أيضًا بجودة صوت وفيديو فائقة، بالإضافة إلى رسومات غامرة للألعاب.

يعد Amazon Fire TV Stick 4K الجديد أقوى بنسبة 30 بالمئة تقريبًا من الاصدار السابق. كما أن سعة الذاكرة العشوائية (RAM) أعلى قليلاً أيضًا حيث تبلغ 2 جيجابايت مقارنة بالاصدار السابق ذو ذاكرة عشوائية (RAM) تبلغ 1.5 جيجابايت.

يوفر الجهاز جودة صورة 4K Ultra HD ودعم Dolby Vision و HDR و HLG و HDR10+. كما يتميز الجهاز أيضًا بتقنية Dolby Atmos Audio ويأتي مع Alexa Voice Remote.

وفقًا لشركة امازون، تم تحقيق البصمة الكربونية المخفضة لجهاز Fire TV Stick في كل دورة من خلال اختيار المواد المستدامة. يحقق تصميم Fire TV Stick 4K استهلاكًا إجماليًا للطاقة مدى الحياة.

وتقول شركة Amazon Devices India إن الجهاز يقدم محتوى فيديو سينمائي نابض بالحياة، وسيستمتع المستخدمون ببث متقدم وعالي الأداء في المنزل.

علاوةً على ذلك، يوفر الجهاز تجربة مستخدم غامرة وهناك بعض خدمات الاشتراك المضافة لزيادة نكهة المنتج. فهو يمكنه بث الوسائط من خدمات البث مثل Netflix و YouTube و Prime Video.

يمكن شراء Amazon Fire TV Stick 4K الجديد من Amazon India ومنصات البيع بالتجزئة الفعلية وعبر الإنترنت الأخرى في شبه القارة الهندية.

يبلغ سعر Amazon Fire TV Stick 4K حوالي 5999 روبية (72 دولارًا).

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