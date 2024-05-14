تكنولوجيا: هاتف Galaxy S25 Ultra يأتي بإعدادات أقل في الكاميرة الخلفية

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - بدأت العملاق الكوري في العمل على تطوير جيل جديد من هواتف Galaxy S، ولقد كشفت أحدث التسريبات عن أن إصدار Galaxy S25 Ultra يأتي بإعدادات ثلاثية للكاميرة الخلفية أي أقل من إصدار الشركة السابق.

أكدت أحدث التسريبات على بعض التفاصيل حول مواصفات إصدار Ultra القادم، الذي يأتي بعدد أقل في إعدادات الكاميرة الخلفية، على عكس Galaxy S24 Ultra الذي يتميز بإعدادات رباعية في الكاميرة الخلفية.

وتشير التسريبات إلى أن هاتف S25 Ultra القادم لن يتضمن الكاميرة المميزة بدقة 10 ميجا بيكسل والتي تدعم تكبير بصري حتى 3 مرات.

ومن المقرر وفقاً لأحدث التسريبات أن يكون لكاميرة هاتف Galaxy S25 Ultra الرئيسية القدرة على التكبير البصري حتى 3 مرات.

كما تشير التوقعات إلى أن الكاميرة الرئيسية في هذا الإصدار ستأتي بتحسينات في معالجة الصور، أيضاً تشير التسريبات إلى أن كاميرة هاتف S25 Ultra تضم المستشعر الرئيسي الذي قدم في الإصدار الحالي بنفس الدقة وحجم المستشعر، مع تحسينات في قدرة وحساسية إلتقاط الضوء في الكاميرة.

من جانب أخر تشير بعض التسريبات إلى أن كاميرة periscope في هاتف S25 Ultra تخضع للإختبارات الآن بميزة التكبير المتغير باثنان من الأبعاد البؤرية، على أن تدعم التكبير البصري حتى 4 و5 مرات في البعد البؤري الأول و6 و7 مرات في البعد البؤري الثاني.

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