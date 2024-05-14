تكنولوجيا: تسريب مواصفات هاتف Razr 50 Ultra او Razr+ 2024

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - ستكشف موتورولا قريبًا عن الجيل التالي من هاتفها الذكي القابل للطي، سيطلق على هذا الهاتف اسم Razr 50 Ultra في جميع أنحاء العالم، وRazr + 2024 في الولايات المتحدة.

وبعد تسرب الأسعار للاتحاد الأوروبي الأسبوع الماضي، تم اليوم تسريب المواصفات الكاملة للهاتف من قبل مصدر موثوق به عادةً، لذلك دعونا نتعرف عليها.

يقال إن Razr 50 Ultra/Razr + 2024 يحتوي على شاشة قابلة للطي داخلية مقاس 6.9 بوصة بدقة 1080 × 2640 pOLED، وشاشة غطاء مقاس 3.6 بوصة، ومعالج Snapdragon 8s Gen 3.

سيأتي الهاتف مع ذاكرة عشوائية سعتها 12 جيجابايت، ومساحة تخزين لا تقل عن 256 جيجابايت. على الرغم من أنه سيكون هناك خيار 512 جيجابايت أيضًا.

سيحتوي الهاتف على كاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل وكاميرا تقريب بصرية بدقة 50 ميجابكسل 2x، بالإضافة إلى كاميرا امامية بدقة 32 ميجابكسل.

سيأتي الهاتف مع شهادة IPX8 لمقاومة الماء، وسيحتوي على بطارية بسعة 4000 مللي أمبير.

سيعمل الهاتف بنظام Android 14، وسيحتوي على مستشعر لبصمات الأصابع، وسيتم تقديمه باللون الازرق والاخضر والزهري.

سيكون Razr+ 2024 متاحًا في الولايات المتحدة في يونيو مقابل 999 دولارًا، وهو نفس سعر سابقه، لكنك تحصل على ذاكرة عشوائية إضافية بسعة 4 جيجابايت مقابل نفس المال.

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