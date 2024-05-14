تكنولوجيا: الرئيس التنفيذي لشركة جوجل يسلط الضوء على تطور تقنية الذكاء الإصطناعي في #GoogleIO

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - انطلقت فعاليات مؤتمر المطوريين لشركة جوجل اليوم، حيث سلط “Sundar Pichai” الرئيس التنفيذي لشركة جوجل الضوء على التطور الذي حققه روبوت الدردشة “Gemini” خلال الفترة الأخيرة.

أكد الرئيس التنفيذي لشركة جوجل خلال فعاليات حدث #GoogleIO اليوم على أن منصة الذكاء الإصطناعي تضم الآن 1.5 مليون مطور، كما وصل عدد مستخدمي Gemini إلى 2 مليار من مستخدمي منتجات جوجل.

كما أكد الرئيس التنفيذي على أن أكثر من مليون مستخدم سجلوا في تطبيق Gemini خلال 3 أشهر فقط من إنطلاق منصة الذكاء الإصطناعي.

المصدر