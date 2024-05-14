تكنولوجيا: إطلاق iOS 17.5 مع اكتشاف أدوات التعقب غير المرغوب فيها عبر الأنظمة الأساسية

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أصدرت شركة أبل نظام iOS 17.5، والذي من المفترض أن يكون متاحًا بالفعل للتنزيل والتثبيت للجميع الذين لديهم جهاز آيفون مدعوم.

يأتي هذا الإصدار مع دعم عبر الأنظمة الأساسية للكشف عن أدوات التعقب غير المرغوب فيها.

وقد تم تطوير هذا بالتعاون مع جوجل، ويعني أن شبكات Find My من أبل وشبكات Find My Device الجديدة من جوجل ستعملان معًا لخنق محاولات التتبع والمطاردة غير المرغوب فيها، من خلال تنبيهك إذا بدا أن جهاز تعقب ليس تابعًا لك يتحرك معك.ستعمل هذه الإشعارات بغض النظر عن نظام التشغيل المقترن بالجهاز.

تتوفر أيضًا قدرة الأشخاص في الاتحاد الأوروبي على تنزيل التطبيقات مباشرة من مواقع الويب، والتحايل على متجر التطبيقات (أو أي متجر تطبيقات آخر تابع لجهة خارجية) تمامًا مثل Windows أو أندرويد.

علاوةً على ذلك، تحصل Apple News على وضع غير متصل بالإنترنت لـ News+، مما يتيح لك الوصول إلى موجز اليوم وعلامة التبويب News+ حتى عندما لا يكون لديك اتصال، وفيما يتعلق بموضوع News+، فإنها تحصل على لعبة جديدة أيضًا، بالإضافة إلى إحصائيات وسلاسل اللاعبين في الألغاز.

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