تكنولوجيا: نتائج بحث جوجل تنطلق بتعزيز من منصة الذكاء الإصطناعي اليوم للمستخدمين #GoogleIO24

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت جوجل عن دفع ميزة “Overviews” التي ترتكز على تقنية الذكاء الإصطناعي في نتائج البحث، والتي تتوفر بدءاً من اليوم لجميع المستخدمين بشكل تدريجي.

كشفت جوجل عن نتائج البحث المدعومة بتقنية الذكاء الإصطناعي التوليدي للمرة الأولى خلال مؤتمر المطوريين العام الماضي، واليوم خلال مؤتمر المطوريين إستعرضت جوجل أحدث التطورات التي طرأت على نتائج البحث بمميزات الذكاء الإصطناعي الجديدة.

وتدعم تقنية الذكاء الإصطناعي التوليدي المستخدمين بتوفير ملخصات في نتائج البحث، مع إجابة لتساؤلات المستخدم التي ترتكز على نتائج البحث.

وتؤكد جوجل على أن المميزات قد تم إختبارها بالفعل عبر مجموعة من المستخدمين، لذا قررت جوجل إطلاق المميزات لجميع المستخدمين الآن.

ومن المقرر أن تتوفر “AI Overviews” كتجربة للبحث الإفتراضي لجميع المستخدمين، والتي ترتكز على روبوت الدردشة Gemini، لتقدم للمستخدمين تجربة جديدة في محرك البحث.

وتعمل ميزة AI Overviews على عرض عدد محدد من الروابط لكل إستعلام من المستخدم، وعند النقر تتوسع للكشف عن معلومات كاملة تم إنشاءها بالذكاء الإصطناعي.

وتتوفر الميزة اليوم للمستخدمين في الولايات المتحدة، على أن تستمر جوجل في دفع الميزة لمزيد من المستخدمين خلال الفترة القادمة، كما تؤكد جوجل على أن ميزة AI Overviews ستتوفر لأكثر من مليار مستخدم بحلول نهاية هذا العام.

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