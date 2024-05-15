شكرا لقرائتكم خبر عن مبادرة طريق مكة.. مزايا الجهاز المتنقل الذكي لخدمات المستفيدين والان نبدء بالتفاصيل

أهم أهداف الجهاز

إنهاء إجراءات المستفيدين وكبار السن وذوي الإعاقة آليًا.

معالجة بيانات المستفيدين في أنظمة وزارة الداخلية للمصادقة عليها بيسر وسهولة.

التأكد من سلامة وثائق السفر والتأشيرات.

خدمات الجهاز

أخذ الخصائص الحيوية العشرية.

التقاط صورة الوجه.

قراءة بيانات جوازات المسافرين.

الدمام - شريف احمد - أطلقت وزارة الداخلية بالتعاون مع "سدايا"، الجهاز المتنقل المعزز بالذكاء الاصطناعي والحلول الرقمية المبتكرة في مبادرة طريق مكة، لإنهاء إجراءات المستفيدين.