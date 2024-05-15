علوم وتكنولوجيا

مبادرة طريق مكة.. مزايا الجهاز المتنقل الذكي لخدمات المستفيدين

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - أطلقت وزارة الداخلية بالتعاون مع "سدايا"، الجهاز المتنقل المعزز بالذكاء الاصطناعي والحلول الرقمية المبتكرة في مبادرة طريق مكة، لإنهاء إجراءات المستفيدين.

أهم أهداف الجهاز

  • إنهاء إجراءات المستفيدين وكبار السن وذوي الإعاقة آليًا.
  • معالجة بيانات المستفيدين في أنظمة وزارة الداخلية للمصادقة عليها بيسر وسهولة.
  • التأكد من سلامة وثائق السفر والتأشيرات.

خدمات الجهاز

  • أخذ الخصائص الحيوية العشرية.
  • التقاط صورة الوجه.
  • قراءة بيانات جوازات المسافرين.


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MO Nasa

MO Nasa

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