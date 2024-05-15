تكنولوجيا: إصدار Android 15 Beta على هاتفي Vivo X100 و iQOO 12

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أطلقت شركة vivo تحديث Android 15 للهواتف الذكية vivo X100 و iQOO 12. ومع ذلك، من المهم ملاحظة أن هذه نسخة تجريبية من البرنامج وقد لا تكون مستقرة تمامًا للاستخدام اليومي.

لذا، قد يواجه المستخدمون الذين يختارون تثبيت التحديث بعض عدم استقرار النظام.

وقد أصدرت شركة Vivo تحديث Android 15 Beta لجهازي X100 و iQOO 12، ولكن يجب أن تكون على دراية ببعض المشكلات المعروفة.

في هاتف vivo X100، قد لا يتم عرض الإشعارات بشكل صحيح. قد يتداخل رمز مستشعر بصمة الإصبع مع رمز إلغاء القفل. وقد تتعطل بعض التطبيقات، وقد تكون بعض الميزات مفقودة من إعدادات النظام.

كما ان الأمور ليست جيدة جدًا بالنسبة لـ iQOO 12 أيضًا، فقد تتعطل الكاميرا أحيانًا وتتطلب إعادة التشغيل لإصلاح الكاميرا. قد لا تعمل بعض تطبيقات الطرف الثالث بشكل صحيح، وقد تنشأ مشكلات NFC.

يمكننا القول أن تحديث Android 15 لكلا الجهازين غير مستقر حاليًا تمامًا. ومع ذلك، إذا كنت تبحث عن مغامرة مع جهازك ولديك فضول بشأن الميزات الجديدة، فيمكنك تثبيته.

وإذا واجهت مشكلات وأردت العودة إلى الإصدار السابق أو إذا كنت تواجه مشكلات في تنزيل حزم التحديث، فيرجى زيارة الموقع الرسمي لشركة vivo. يتضمن موقع Vivo الإلكتروني ملفات التحديث والتراجع.

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