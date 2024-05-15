تكنولوجيا: تسريب يشير إلى ان هاتف OnePlus Open 2 لن يتم إطلاقه في عام 2024

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - في حين أن سوق الهواتف القابلة للطي لا يزال يشتعل بسبب شائعات عن أجهزة الجيل التالي من سامسونج وموتورولا وغيرها، فقد يشعر محبو OnePlus بخيبة أمل.

فوفقًا للمصادر الموثوقة، لن يصل هاتف OnePlus Open 2 هذا العام.

من المتوقع الآن إطلاق متابعة الجيل الأول من OnePlus Open الذي تم استقباله جيدًا في وقت ما في عام 2025. وتأتي هذه الأخبار بمثابة ضربة لأولئك الذين يأملون في إصدار 2024، ويشاع أن Open 2 مدعوم بمعالج Snapdragon 8.

تعتبر التفاصيل حول 8 Gen 4 نفسها نادرة، ومن المحتمل أن يتم الإعلان الرسمي عنها في وقت لاحق من هذا العام (أكتوبر–نوفمبر 2024).

ومن المتوقع أن تصل الهواتف الأولى التي تحتوي على هذا المعالج إلى الأسواق في وقت مبكر من شهر ديسمبر، خاصة في الصين.

لا يزال الإطار الزمني للإطلاق العالمي لمعظم أجهزة Snapdragon 8 Gen 4 غير واضح، وما إذا كان Open 2 يندرج ضمن هذه الفئة غير معروف.

وفي جوهر الأمر، هناك القليل جدًا من المعلومات الملموسة حول OnePlus Open 2 في هذه المرحلة. ومن المرجح أن يستمر نقص التفاصيل لبعض الوقت.

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