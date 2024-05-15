تكنولوجيا: تقدم سلسلة CAMON 30 تحديثات Android لمدة 3 سنوات حتى Android 16

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أكدت العلامة التجارية الرائدة في مجال التكنولوجيا المبتكرة TECNO اليوم أن أحدث هواتفها الذكية، سلسلة CAMON 30، ستتلقى ترقيات متميزة لنظام Android لمدة 3 سنوات تمتد إلى Andriod16، إلى جانب دعم تحسينات الأمان لمدة 3 سنوات. يهدف هذا التحديث إلى تزويد المستخدمين بحماية تقنية دائمة، مما يضمن الوصول إلى التحديثات المستمرة لنظام التشغيل Android والتحديثات الأمنية الأساسية لسنوات قادمة. تؤكد هذه الخطوة التزام TECNO الدائم بتوفير تجربة مستخدم مميزة وأمن للبيانات، مما يؤكد عزم العلامة التجارية على تقديم بيئة أكثر أمانا للمستخدمين

تواصل TECNO تقديم حماية دائمة من خلال تحديثات البرامج للمستخدمين.

تعد سلسلة CAMON 30، التي تم إطلاقها عالميًا في أبريل 2024، هاتفًا ذكيًا رائدًا للتصوير يجسد فلسفة تصميم CAMON من TECNO، مما يوفر للمستخدمين المعاصرين إمكانات تصوير على المستوى الاحترافي مع جمالية رائعة وأنيقة. يقدم الطراز الرائد، CAMON 30 Premier 5G، ترقية مذهلة للتصوير باستخدام شرائح مزدوجة – بما في ذلك شريحة التصوير Sony CXD5622GG – وأربع عدسات بدقة 50 ميجابكسل بما في ذلك كاميرا Sony IMX890 بدقة 50 ميجابكسل OIS الرئيسية للحصول على تصوير مذهل. تتبع السلسلة نهجًا رائدًا في الذكاء الاصطناعي، مع مجموعة من وظائف الذكاء الاصطناعي المتقدمة التي تعمل على رفع مستوى تجربة المستخدم، في حين تؤكد القوة والأداء الرائدان على سعي TECNO الدؤوب للابتكار.

وأكدت TECNO أيضًا أنها ستكون واحدة من أوائل الشركات المصنعة للهواتف الذكية التي تقدم إصدار Android 15 Beta من Google وستقوم بتشغيله على هاتف CAMON 30 Pro 5G الذي تم إطلاقه مؤخرًا، مما يوفر مجموعة من الترقيات والتحسينات لرفع تجربتها الإجمالية إلى مستويات أعلى. بفضل الأجهزة المتقدمة المصحوبة بتفاني TECNO الثابت في تحسين البرامج، تعد سلسلة CAMON 30 بتجربة مستخدم استثنائية في كل جانب.

التوفر والأسعار

تتوفر سلسلة CAMON 30 بسعر مغري يبدأ من 1249 ريالاً سعوديًا لدى اكسترا ، زين، نون، لولو هايبر ماركت، نستو هايبر ماركت ، نجد للاتصالات , الرسايل للاتصالات ومشاعل العاصمة للاتصالات بالإضافة إلى جميع أسواق الاتصالات في جميع أنحاء المملكة.