تكنولوجيا: الإصدار التجريبي من تحديث Android 15 يتوفر الآن لمستخدمي هواتف OnePlus 12 وOnePlus Open

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - انطلق الإصدار التجريبي الأول من تحديث Android 15 لمستخدمي هواتف OnePlus 12 وOnePlus Open قبل إنطلاق الإصدار التجريبي الثاني من تحديث Android 15 اليوم.

تستعد شركة جوجل لإطلاق الإصدار التجريبي الثاني من تحديث Android 15، واليوم يتوفر الإصدار التجريبي الأول من تحديث Android 15 لمستخدمي هواتف وان بلس في الأسواق العالمية.

ومن المقرر أن يتوفر الإصدار التجريبي الأول لمستخدمي OnePlus 12 وهاتف وان بلس القابل للطي OnePlus Open.

وتشير جوجل إلى أن التحديث قد يؤدي إلى تعطل الأجهزة في البداية أو رصد بعض من المشكلات على غرار الإصدارات التجريبية من أنظمة التشغيل.

وتتضمن المشكلات التي تظهر في هواتف OnePlus 12 عند التحديث عدم إستقرار البلوتوث، والكاميرة، وتعطل عمل ميزة توزيع إتصال الإنترنت بشكل مؤقت.

المصدر