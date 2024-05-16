سبتمبر المقبل.. البحوث الفلكية يكشف عن حدوث ظاهرة تُرى في مصر

الشارقة - اميمة ياسر -

أعلن الدكتور طه رابح، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، أنه وفقاً للحسابات الفلكية التي يجريها معمل أبحاث الشمس، برئاسة الدكتور ياسر عبد الفتاح عبد الهادي، فإن العالم سوف يشهد خسوفًا قمريًا يوم الأربعاء الموافق 18 سبتمبر 2024 يظهر في بعض مناطق العالم مثل الأمريكتين وأجزاء من القارة القطبية الجنوبية وغرب المحيط الهندي والشرق الأوسط وأفريقيا وأوروبا والمحيط الأطلسي وشرق بولينيزيا ، ويتفق وسط هذا الخسوف مع اكتمال بدر شهر ربيع الأول من عام 1446هـ.

وأوضح "رابح" أن هذا الخسوف سوف يُرى في مصر، حيث سيقوم ظل الأرض بحجب نسبة 3,5 % من مساحة قرص القمر (ما يقابل 0,085 من طول قطره) عند بلوغه نقطة الذروة، وستكون مدته الكلية منذ بداية دخول القمر منطقة شبه ظل الأرض إلى خروجه منها من الجهة المقابلة 4 ساعات و6 دقائق ، بينما ستكون مدة فترة الخسوف الجزئي فقط منذ بداية دخول الفمر منطقة ظل الأرض إلى خروجه منها من الجهة المقابلة ساعة و3 دقائق.

كما يلاحظ أن القمر سيغرب في تمام الساعة 6:47:25 صباحاً ، أي بعد انتهاء كل مراحل الخسوف الجزئي بينما يبقى في المرحلة الأخيرة للخسوف شبه الظلي (التي لا تحسها العين المجردة) حتى يغرب خلالها.