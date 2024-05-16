تكنولوجيا: الإصدار التجريبي من تحديث Android 15 يتوفر لهذه الهواتف الآن #GoogleIO24

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تتوسع شركة جوجل في دفع الإصدار التجريبي من تحديث Android 15 إلى إصدارات جديدة من الهواتف الذكية خارج هواتف Pixel، وفي السطور القادمة نستعرض الإصدارات التي تدعم التحديث خلال الفترة القادمة.

تقدم جوجل الإصدار التجريبي من تحديث Android 15 لمستخدمي هواتف Nothing، وOppo، وأيضاً هواتف شاومي، ووان بلس وأيضاً هواتف Vivo.

وينطلق تحديث بالعديد من التغييرات والتي تتضمن بعض التغييرات التي تؤثر بشكل كامل على حياة المستخدم اليومية وأيضاً آداء الهاتف.

وفي الصفحة الرسمية لشركة جوجل كشفت الشركة عن قائمة بالشركات المصنعة التي تقدم الإصدار التجريبي الأول من التحديث الجديد للمستخدمين، بينما قدمت جوجل خلال فعاليات Google I/O 2024 الإصدار التجريبي الثاني من Android 15 لمستخدمي هواتف Pixel.

ويتوفر الإصدار التجريبي الأول لهواتف الشركات التالية:

Honor

IQOO

Lenovo

Nothing

OnePlus

Oppo

Realme

Sharp

Tecno

Vivo

Xiaomi

ولتحديد الإصدار التجريبي يمكن للمستخدم التوجه إلى developer.android.com/about/versions/14/devices ومن ثم تحديد الشركة المصنعة للهاتف ثم النقر على “Get the Beta” للحصول على الإصدار التجريبي، كما تتوفر تعليمات إرشادية من الشركات المصنعة لكيفية تثبيت الإصدار التجريبي.

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