تكنولوجيا: تسريبات من Dell تكشف عن تفاصيل مواصفات أجهزة XPS 13 المميزة بنظام “Windows on Arm”

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تسريبات ضخمة لوثائق Dell تستعرض تفاصيل مواصفات الجيل القادم من أجهزة XPS 13 الذي يتميز بنظام “Windows on Arm”.

أكدت التفاصيل السابقة على أن شركة Dell تستعد لإطلاق إصدار جديد من أجهزة XPS 13 بنظام Arm، ولقد أوضحت الوثائق المسربة من شركة Dell الكثير من التفاصيل حول مواصفات هذا الإصدار.

أيضاً نشرت وثائق Dell عبر “VideoCardz”، ومن المتوقع أن تقدم كوالكوم قريباً الجيل الثاني من شرائح المميزة بنظام “Windows on Arm”.

ولقد كشفت التسريبات السابقة عن دعم جهاز XPS 13 القادم من Dell بمعالج Snapdragon X Elite، بينما أوضحت تسريبات “VideoCardz” أن Dell تستعد لإطلاق ثلاثة نماذج مميزة بجودة عرض مختلفة بين FHD وQHD+ وشاشات OLED.

كما أكدت التسريبات على خطط الشركة لإطلاق تحديث جديد لجهاز XPS 13 Plus الذي أطلق في 2022، والذي تميز بشريط لمس في الجزء العلوي من لوحة المفاتيح واثنان من منافذ USB C فقط.

أيضاً سيختلف عمر البطارية من إصدار لأخر، على أن يتميز الإصدار المميز بجودة عرض FHD+ بعمر بطارية يصل إلى 13 ساعة، بينما يأتي النموذج المميز بجودة عرض QHD+ بعمر شحن 12 ساعة، ويدعم النموذج المميز بشاشة OLED من LG Display عمر شحن 9 ساعات فقط.

ويمكن للإصدار المميز بجودة عرض FHD+ أن يدعم تشغيل الفيديو حتى 29 ساعة وهي ترقية كبيرة لعمر التشغيل في أجهزة Windows.

وتدعم LG النموذج المميز بشاشة OLED من جهاز XPS 13 بالشاشات المميزة بالتقنية الجديدة “tandem OLED”، كما تشير التوقعات إلى أن إصدارات XPS 13 Qualcomm من Dell سيتم الإعلان عنها بشكل رسمي في شهر يونيو المقبل.

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