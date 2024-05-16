شكرا لقرائتكم خبر عن المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني يوجه تحذير أمني بشأن ثغرات جوجل والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - وجه المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني تحذير أمني، حيث أصدرت شركة Google، تنبيه أمني للإعلان عن ثغرات أمنية في منتجاتها.
وقال عبر حسابة الرسمي على منصة إكس: "بادر بإجراء التحديثات الأمنية على منتجات Google". بادر بإجراء التحديثات الأمنية على منتجات Google.
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وقال عبر حسابة الرسمي على منصة إكس: "بادر بإجراء التحديثات الأمنية على منتجات Google". بادر بإجراء التحديثات الأمنية على منتجات Google.
This is a Twitter Status This is a Twitter Status— المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني (@SAUDICERT)
🔴 تحذير أمني:— المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني (@SAUDICERT) May 16, 2024
بادر بإجراء التحديثات الأمنية على منتجات Google.
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