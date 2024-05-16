تكنولوجيا: منصة YouTube تحصل على رموز QR التي تحمل العلامة التجارية للمعلن

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - يعد YouTube Brandcast عبارة رئيسية تستهدف المعلنين، ويحتوي إصدار 2024 على بعض الإعلانات التي سيلاحظها المشاهدون بالتأكيد، بما في ذلك رموز QR الخاصة بالعلامة التجارية.

سيكون للمستخدمين على اطلاع على رموز QR الخاصة بالعلامة التجارية على YouTube والتي تضع شعار المعلن في منتصف الرسم.

يمكن أن يظهر على يمين إعلان الفيديو حتى يتمكن المشاهدون من معرفة المزيد حول المنتج أو الخدمة وما إلى ذلك بسهولة.

وستستفيد خدمة YouTube TV من اتفاقية جوجل و Scripps Sports من أجل “عرض مباريات ليلة الجمعة WNBA المتلفزة محليًا على ION” على الخدمة. ينطب هذا على “الأسواق المحلية والخارجية للفرق التي تلعب” وهو متاح لمشتركيالخطة الأساسية.

هناك شيء آخر يجب أن تكون على دراية به وهو كيف “ستكون العلامات التجارية قادرة على التعاون مع أفضل منشئي المحتوى لامتلاك حصة صوتية بنسبة 100 بالمئة على قناتهم“.

تم تجربة عمليات الاستحواذ على YouTube Select Creator لأول مرة في نهاية عام 2023. ويتم الآن إضفاء الطابع الرسمي عليها وتوسيع نطاقها.

وفي الوقت نفسه، قال الرئيس التنفيذي لموقع YouTube، نيل موهان، هذا الأسبوع: “لقد حان الوقت لفوز منشئ المحتوى بجائزة إيمي” في مقال افتتاحي.

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