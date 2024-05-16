تكنولوجيا: تسريب تفاصيل شاشة ومعالج وكاميرا وبطارية هاتف Vivo S19 Pro

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تم رصد هواتف سلسلة S التالية من Vivo، والتي تشمل S19 و S19 Pro، على منصة شهادات MIIT الصينية مؤخرًا. ويشير هذا إلى أن إطلاقهم وشيك.

والآن، قام موقع Digital Chat Station المطلع على الصناعة بتسريب بعض المواصفات الرئيسية لكلا الهاتفين.

ووفقًا للتسريب، سيأتي Vivo S19 Pro بشاشة OLED كبيرة بحجم 6.78 بوصة بدقة 1.5K (2800 × 1260 بكسل).

وسيتم تشغيل الهاتف بواسطة معالج MediaTek Dimensity 9200+ مع ما يصل إلى 16 جيجابايت من الذاكرة العشوائية و 512 جيجابايت من مساحة التخزين.

وبالنسبة للتصوير، سيحتوي هاتف S19 Pro على إعداد كاميرا ثلاثية من الخلف، والذي سيتكون من مستشعر رئيسي بدقة 50 ميجابكسل، ومستشعر فائق الاتساع بدقة 8 ميجابكسل، وعدسة مقربة بدقة 50 ميجابكسل لالتقاط الصور.

من الامام، سيحتوي الهاتف على عدسة بدقة 50 ميجابكسل لصور السيلفي. وعلاوةً على ذلك، سيضم الهاتف بطارية تبلغ سعتها 5500 مللي أمبير مع دعم الشحن السريع بقوة 80 واط.

نظرًا لأن مجموعة Vivo S18 ظهرت لأول مرة في الصين في شهر ديسمبر الماضي، يمكننا أن نتوقع ظهور سلسلة Vivo S19 لأول مرة في وقت ما في شهر يونيو.

المصدر