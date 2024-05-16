تكنولوجيا: شركة Honor تبدأ في اختبار الإصدار التجريبي من Android 15 على هواتف Magic6 Pro و Magic V2

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة Honor أن الإصدار التجريبي الأول من Android 15 أصبح متاحًا الآن لجميع المطورين الراغبين في اختبار تطبيقاتهم على هواتف Honor.

ويتضمن الوصول المبكر هاتفي Magic6 Pro و Magic V2، وسيوفر ملعبًا للمطورين لاختبار أداء تطبيقاتهم على نظام Android 15 القادم.

سيوفر نظام Android 15 الجديد تحكمًا أكبر في بيئة جهاز أكثر أمانًا. ويحتوي نظام التشغيل على وضع حماية SDK، مما يسمح بتشغيل خدمات مثل الإعلانات في وضع الحماية، مما يمنع تطبيقات الطرف الثالث من جمع المعلومات الحساسة وبيانات المستخدم الخاصة.

يوجد أيضًا مؤشر خصوصية محسّن سيوفر بوابة جديدة لإدارة الأذونات، مما يتيح لك أن تكون أكثر وعيًا بحالة حماية خصوصيتك.

وأعلنت شركة Honor أنها ستدعم بشكل استباقي المطورين الذين يقومون باختبار تطبيقاتهم وتكييفها وتحسينها على Magic6 Pro و Magic V2 في تحديث Android 15 Beta التالي في وقت لاحق من هذا الصيف.

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