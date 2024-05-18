تكنولوجيا: ‏ChatGPT يقوم بطرح تكامل Google Drive خلال الأسابيع المقبلة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت OpenAI رسميًا عن دمج Google Drive و OneDrive في ChatGPT.

تأتي عمليات التكامل الجديدة مع إمكانات موسعة لتحليل البيانات مدعومة بنموذج GPT-4o الذي تم الإعلان عنه في وقت سابق من هذا الأسبوع.

وتقول OpenAI: “بدلاً من تنزيل الملفات على سطح المكتب لديك ثم تحميلها إلى ChatGPT، يمكنك الآن إضافة أنواع ملفات مختلفة مباشرةً من Google Drive أو Microsoft OneDrive”.

يتيح ذلك لـ ChatGPT فهم ملفات Google Sheets و Docs و Slides و Microsoft Excel و Word وPowerPoint بسرعة أكبر.

وكانت قد ترددت شائعات في وقت سابق من هذا الشهر بأن ChatGPT سيضيف دعمًا لتكامل Google Drive. والآن، بدأت الميزة بالفعل في الظهور.

وشاركت كريستي هانس على منصة X أن ChatGPT بدأ في عرض مطالبة بـ “Connect Apps”. يؤدي هذا إلى صفحة ثانية حيث يمكن توصيل Google Drive و OneDrive. ومن الواضح أن هذا يظهر فقط لمستخدمي Enterprise، وليس لجميع المستخدمين.

وأظهرت النظرات المبكرة الأخرى لهذه الميزة أن المستخدمين سيكونون قادرين على “الإضافة من Google Drive” في قائمة المرفقات عند تشغيل مطالبة تؤدي بعد ذلك إلى منتقي الملفات من Drive.

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