شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعرف على أسعار العملات المشفرة اليوم الجمعة.. البيتكوين تشهد ارتفاعا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفع سعر البيتكوين اليوم الجمعة بنسبة 5.56 % ويتم تداول الأصل الرقمي حاليًا بحوالي 66,155 دولارًا في البورصات مثل Binance، وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، أصدر مكتب إحصاءات العمل التابع لوزارة العمل الأمريكية بيانات مؤشر أسعار المستهلك (CPI) التي تظهر أن التضخم المسجل في أبريل أظهر علامات التباطؤ، في ظل هذا التطور، يتم الآن تداول عملة البيتكوين والعملات المشفرة الأخرى بقيم أعلى.

وشملت العملات المشفرة التي ارتفعت قيمتها إلى جانب بيتكوين يوم الجمعة، تيثر، سولانا، كاردانو، شيبا إينو، أفالانش، ترون، وبولكادوت، كما شهدت أسعار Polygon وLeo وCronos وCosmos وBitcoin SV ارتفاعًا يوم الجمعة.

ويتم تداول الأثير بسعر 2,998 دولارًا في البورصات الدولية، بعد انخفاض سعره بنسبة 3.30 بالمائة، كما انخفضت قيمة Binance Coin وUSD Coin وRipple وDogecoin وBitcoin Cash وChainlink وLitecoin.

وتبلغ القيمة السوقية الإجمالية للعملات المشفرة 2.36 تريليون دولار بعد تكبدها انخفاضًا بنسبة 0.90 بالمائة خلال الـ 24 ساعة الماضية، وفقًا لـ CoinMarketCap.

وفي تطور حديث، اقترح مجلس الأوراق المالية والبورصة الهندي (SEBI) تعيين عدة هيئات تنظيمية للإشراف على تداول العملات المشفرة في البلاد. وتم تقديم الاقتراح إلى لجنة حكومية مسؤولة عن تقديم المشورة لوزارة المالية بشأن صياغة السياسات. على جبهة السياسة، تقدمت تركيا والهند بسياسات العملات المشفرة في 16 مايو والتي يمكن أن تخلق إطارًا للشركات والمستثمرين العاملين في كل دولة.