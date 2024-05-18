شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعرف على التصميم الجديد لخرائط جوجل وأبرز مميزاته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدرت جوجل تصميم جديد لخدمة خرائط جوجل الجديدة حيث تم تحديثها بعد سنوات من التأخير وفى المقابل كان هناك تحسين مستمر لخرائط Apple من خلال التنقل بشكل أفضل، وطبقات النقل الأكثر نظافة، والمعلومات الأفضل.

يتضمن تحديث خرائط Google المعاد تصميمه شاشة رئيسية أكثر نظافة مع علامات تبويب أقل وألوان دبوس جديدة وواجهة مبسطة بشكل عام، في الأساس يوجد شريط تنقل سفلي جديد لخرائط جوجل يحتوي على ثلاث علامات تبويب جديدة: استكشاف، وأنت، والمساهمة، مما يؤدي إلى تقليص الأشياء من الخمس الموجودة لدينا حاليًا الاستكشاف، والذهاب، والمحفوظة، والمساهمة، والتحديثات.

ولم يتغير الاستكشاف والمساهمة فعليًا في الوظيفة، ولا يزال "الاستكشاف" يساعدك على التنقل واكتشاف الأماكن والمعالم السياحية الجديدة، ويتيح لك "المساهمة" تقديم اقتراحاتك وتعليقاتك وصورك الخاصة.

كما تتولى علامة التبويب "أنت" الآن مسؤولية الأماكن المحفوظة، ولكنها تعمل أيضًا على دمج موجز الإشعارات، الذي كان موجودًا ضمن التحديثات ويظهر التفاعلات وطرق العرض على تقييماتك وتعليقاتك.

إنه لأمر رائع أن نرى واجهة مبسطة، ومثل معظم الأشخاص لم نستخدم مطلقًا معظم علامات التبويب الموجودة على خرائط Google، هناك أيضًا الكثير من ميزات جودة الحياة الأخرى التي نحن متحمسون لها، وهناك واجهة جديدة تعتمد على الورقة، مما يعني أنه يمكنك رؤية الأشياء الموجودة على الخريطة والتفاعل معها دون أن تسيطر على الشاشة بأكملها مع الاستمرار في الحصول على مزيد من المعلومات في وقت واحد.

تكون الخريطة مرئية أيضًا عند استخدام وظائف التطبيق المختلفة، لذلك لا تحتاج دائمًا إلى التبديل بين علامات التبويب أثناء التنقل، وسيكون من الأسهل إغلاق الأوراق، بالإضافة إلى أن هناك حقل بحث مُعاد تصميمه للحصول على الاتجاهات وتحسين وضع خيارات النقل بحيث تكون خيارات القيادة والعبور والمشي وركوب الدراجات وطلبات الركوب في أسفل الشاشة. تستكشف Google أيضًا تصميمًا جديدًا لبطاقة الوصول.

تتبع هذه التغييرات التغيير الأخير الآخر الذي أجرته جوجل في شهر مارس والذي جعل إنشاء القوائم ومشاركتها أفضل، مع التركيز بشكل خاص على السفر، يمكنك إنشاء قائمة جديدة باستخدام زر "قائمة جديدة" المسمى بشكل مناسب في علامة التبويب "المحفوظة"، وإضافة مكان إلى قائمتك، ورؤيته دائمًا مثبتًا على خريطتك.

وسيتم تنظيمها ترتيبًا زمنيًا، ويمكنك نقل العناصر لأعلى ولأسفل لإنشاء قائمة مرتبة لمساعدتك في زيارة الأماكن، على غرار خط سير الرحلة، ويمكنك أيضًا الارتباط بمحتوى من قنوات التواصل الاجتماعي الخاصة بك، مثل Yelp، للمساعدة في تذكيرك بسبب وجود شيء ما في قائمتك.