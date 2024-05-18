تكنولوجيا: تسريب أول حاسب محمول من سامسونج بمعالج Snapdragon X Elite وهو Galaxy Book 4 Edge

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تقترب أجهزة الحواسب المحمولة التي تعمل بمعالج Snapdragon X Elite بسرعة كبيرة، والآن سوف نلقي نظرة أولية على جهاز Galaxy Book 4 Edge من سامسونج قبل ظهوره لأول مرة.

تم تسريب “Galaxy Book 4 Edge” لأول مرة في شهر مارس، مع تقرير يوضح بالتفصيل أن الحاسب المحمول سيكون أول جهاز يعمل بنظام Snapdragon X من سامسونج.

وقيل إن سعر الحاسب المحمول سيكون حوالي 1800 يورو مع 16 جيجابايت من الذاكرة العشوائية و 512 جيجابايت من ذاكرة SSD.

وصلت العلامة التجارية “Book4 Edge” مؤخرًا إلى مكتب براءات الاختراع والعلامات التجارية الأمريكي.

ونشر موقع WinFuture صورًا لجهاز Galaxy Book 4 Edge بحجمي 14 بوصة و 16 بوصة؛ يسمى الحجم الأكبر Pro. ويقال أن هناك ثلاثة أنواع مختلفة في المجمل، على الرغم من وجود اثنين فقط في الصور. ويعتمد كلا الجهازين ما يبدو أنه تصميم نحيف للغاية مع لون فضي فاتح ومفاتيح رمادية.

تميل أجهزة الحواسب المحمولة Galaxy Book الأخرى من سامسونج إلى الانحراف نحو الألوان الداكنة والمفاتيح السوداء، والتي تظهر في نماذج مثل Galaxy Book 3 Pro 360.

يبدو أن الأجهزة الموجودة في الطراز مقاس 14 بوصة تحتوي على منفذي USB-C ومنفذ HDMI بالحجم الكامل ومقبس سماعة الرأس. ويضيف الطراز الأكبر مقاس 16 بوصة فتحة بطاقة microSD ومنفذ USB-A بالحجم الكامل، بالإضافة إلى إضافة لوحة أرقام إلى لوحة المفاتيح. وهناك فتحة تبريد بارزة على جانبي كل منها أيضًا.

علاوةً على ذلك، يحتوي كلا الجهازين على مفتاح Copilot على لوحة المفاتيح.

ويؤكد هذا التقرير الأخير أن سامسونج تقوم بشحن هذه الأجهزة بذاكرة عشوائية (RAM) بسعة 16 جيجابايت وشاشات AMOLED بدقة 3K.

لا يزال هناك الكثير من التفاصيل غير المعروفة حول هذه الأجهزة، ولكن من المرجح أن نسمع المزيد قريبًا.

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