شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة نجران تحصد ميدالية ذهبية في معرض آيتكس الدولي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حصدت جامعة نجران ميدالية ذهبية على مستوى العالم، وذلك من خلال مشاركة الطالبة غيداء اليامي في منافسات معرض آيتكس 2024 الدولي والمقام في العاصمة الماليزية كوالالمبور خلال الفترة من 11 - 20 مايو الحالي.

وتمثلت مشاركة الطالبة في تصميم جهاز لخلط الألوان المائية متصل لاسلكياً بتطبيق تعليمات مخصص للأجهزة المحمولة، يهدف إلى قراءة أسماء الألوان وتحديد مكانها في الصورة باستخدام الصور ومفاهيم الرؤية الحاسوبية والذكاء الاصطناعي, وأظهرت النتائج، كفاءة التطبيق للإسهام في مساعدة المصابين بعمى الألوان على الرسم التقليدي دون مساعدة مرشد. معرض "آيتكس" يُذكر أن معرض "آيتكس" يعد منصة دولية لاستقطاب الاختراعات والابتكارات في مجالات العلوم والتكنولوجيا المختلفة، بهدف جذب المهتمين من المبتكرين والمخترعين، والمستثمرين والمصنّعين في مجموعة من الدول، لاستكشاف الاختراعات والابتكارات الجديدة في المجالات العلمية.

