تكنولوجيا: هاتف Galaxy Z Flip 6 يضم طبقة زجاجية بسمك أكبر لخفض تجعد الشاشة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تعقد شركة سامسونج مؤتمرها القادم في شهر يوليو للكشف عن جيل جديد من الهواتف القابلة للطي، وفي أحدث التسريبات التي جاءت حول هاتف Galaxy Z Flip 6 كُشِف عن خطط سامسونج لدعم هذا الإصدار بطبقة زجاجية بسمك أكبر لخفض تجعد الشاشة.

تعمل العملاق الكوري على جلب تحسينات في الإصدارات الجديدة من الهواتف القابلة للطي، وفي الجيل القادم من سلسلة Galaxy Z Flip تقدم سامسونج تحسينات في التصميم لجذب قاعدة أكبر من المستخدمين.

ولقد أشارت التسريبات التي جاءت حتى الآن إلى أن هاتف Galaxy Z Flip 6 يأتي بتحسينات في إعدادات الكاميرة وتصميم من التيتانيوم، مع نموذج بمعالج Exynos، كما تأتي الشاشة الخارجية بحجم أكبر في هذا الإصدار، أيضاً تشمل التحسينات في هذا الإصدار زيادة سعة البطارية.

وتسلط أحدث التقارير الضوء على الشاشة الداخلية بشكل خاص، التي تحصل على طبقة زجاجية بسمك أكبر بهدف خفض تجعد الشاشة.

كما أوضح التقرير الذي نشر من “The Elec” أن سامسونج ستعمل على إستخدام طبقة زجاجية من فئة “ultra-thin glass” بسمك أكبر مقارنة بالمستخدمة في الإصدار السابق 30μm، حيث تتميز الطبقة الزجاجية في Galaxy Z Flip 6 بسمك 50μm.

ومن المقرر أن يدعم هذا التصميم إخفاء تجعد الشاشة إلى أدنى مستوى، كما يعزز هذا التصميم متانة الشاشة في الهاتف، بينما تخطط سامسونج لجلب تحسين أكبر في Galaxy Z Flip 7 والذي يشمل إخفاء تجعد الشاشة بنسبة أكبر وتحسين تصميم المفصل.

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