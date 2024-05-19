شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقرير: هاتف iPhone 16 Pro Max سيمتلك أفضل عمر للبطارية فى تاريخ هواتف أبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعد سلسلة iPhone 16 من أبل هاتفًا رائدًا طال انتظاره، مثل كل عام، وكما جرت العادة، من المتوقع أن يعلن عملاق التكنولوجيا عن هذه السلسلة في سبتمبر، إلى جانب العديد من التسريبات، تشير الشائعات الجديدة إلى أن iPhone 16 Pro Max سيحصل على بطارية جديدة ذات كثافة طاقة أكبر من تلك الموجودة في تشكيلة ايفون الحالية.

iPhone 16 Pro Max: عمر بطارية أفضل

وفقًا لمحلل TF الدولي، Ming-Chi Kuo، سيتمتع iPhone 16 Pro Max بعمر أفضل وأطول إذا كانت تغييرات البطارية قيد التنفيذ، وفي حين أن هذا منشور احتفالي لجميع محبي iPhone، أضاف Kuo أنه قد يعني أيضًا نفس عمر البطارية مثل الإصدارات السابقة إذا قررت أبل استخدام بطارية أصغر.

وفي منشور نشرته موقع Medium، قال Kuo: “يشير استطلاعي الأخير لسلسلة التوريد إلى أن كثافة الطاقة (Wh/kg) لخلايا بطارية iPhone 16 Pro Max ستزداد، وهو ما يتميز بعمر بطارية أطول مع نفس البطارية، حجم البطارية أو حجمها أقل مع نفس عمر البطارية.

وذكر كو أن تحسين عمر البطارية وزيادة كثافة طاقة خلايا البطارية سيؤثر أيضًا على درجة حرارة البطارية، ولتجنب ارتفاع درجة حرارة البطارية، من المتوقع أن تستخدم شركة أبل علبة البطارية المصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ لأول مرة كحل حراري، وقد تمت الإشارة إلى الشيء نفسه مؤخرًا في براءة اختراع لشركة أبل.

ويضيف المحلل أن الفولاذ المقاوم للصدأ أكثر قوة وأقل عرضة للتآكل، وبالتالي، فإن علبة البطارية المصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ ستوفر الحماية للبطارية ونظام iPhone.

iPhone 16 Pro Max: ماذا نعرف حتى الآن

حتى الآن، كانت هناك تسريبات وشائعات مختلفة. أحدث نصيحة تم نشرها على X، المعروفة سابقًا بـ Twitter، قدمت معلومات حول حجم الشاشة. وكانت الصور المسربة مقارنة بـ iPhone 15 Pro Max، وسيحتوي iPhone 16 Pro Max على شاشة مقاس 6.9 بوصة، مما يعني أنه من المتوقع أن تكون الشاشة أكبر بمقدار 0.2 ملم من سابقتها.

بناءً على الشائعات، قد يحصل iPhone 16 و16 Pro Max على كاميرا فائقة الاتساع بدقة 48 ميجابكسل من الكاميرا فائقة الاتساع بدقة 12 ميجابكسل المتوفرة في طراز iPhone 15 Pro.

تقول الشائعات أن شركة أبل ستبدأ قريبًا في إنتاج شاشات طرازي iPhone 16 وiPhone 16 Pro، لكن في نهاية المطاف، كل هذه الميزات هي مجرد نصائح وتسريبات.