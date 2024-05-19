شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تأخر إطلاق مركبة ستارلاينر من بوينج مرة أخرى إلى 25 مايو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تم تأجيل مهمة رواد الفضاء الأولى لمركبة الفضاء Starliner الجديدة التابعة لشركة Boeing لمدة أربعة أيام إضافية، حتى 25 مايو، وفقًا لتقرير سبيس.

وكان يوم الثلاثاء (21 مايو) هو آخر موعد مستهدف لإطلاق اختبار طيران طاقم ستارلاينر (CFT)، والذي سيرسل رواد فضاء ناسا سوني ويليامز وبوتش ويلمور إلى محطة الفضاء الدولية (ISS) للإقامة لمدة أسبوع تقريبًا.

لكن وكالة ناسا أعلنت اليوم أنها تتطلع الآن إلى 25 مايو للإقلاع، الذي سيتم على متن صاروخ أطلس الخامس من United Launch Alliance (ULA) من محطة كيب كانافيرال لقوة الفضاء ، على ساحل فلوريدا الفضائي.

وكتب مسئولو الوكالة في تحديث اليوم: "يسمح الوقت الإضافي للفرق بإجراء مزيد من التقييم لتسرب صغير للهيليوم في وحدة خدمة المركبة الفضائية Boeing Starliner والتي تم تتبعها على شفة محرك دفع واحد لنظام التحكم في التفاعل".

وتم اكتشاف هذا التسرب في وقت سابق من هذا الأسبوع، مما دفع فريق المهمة إلى تأجيل الإطلاق المخطط له لـ CFT من اليوم إلى 25 مايو ، ويشير التحليل الإضافي للتسرب إلى أنها ليست مشكلة كبيرة، لكن ناسا وبوينج وULA يريدون مزيدًا من الوقت لتقييم الوضع، حسبما كتب مسؤولو الوكالة في تحديث اليوم.

وجاء في التحديث: "أظهر اختبار الضغط الذي تم إجراؤه في 15 مايو على نظام الهيليوم بالمركبة الفضائية أن التسرب في الحافة مستقر ولن يشكل خطرًا عند هذا المستوى أثناء الرحلة".

وأشار الاختبار أيضًا إلى أن بقية نظام الدفع مغلق بشكل فعال عبر وحدة الخدمة بأكملها ، وتعمل فرق بوينج على تطوير الإجراءات التشغيلية لضمان احتفاظ النظام بقدرة أداء كافية وتكرار مناسب أثناء الرحلة".