شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الكشف عن تعاون جديد بين Fortnite وFallout.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حققت سلسلة ألعاب Fallout نجاحًا كبيرًا مع النقاد والجماهير، فيما ينتظر أن يكون هناك تعاونًا جديدًا بين لعبة Bethesda الغنية عن التعريف، وأشهر ألعاب المعركة الملكية Fortnite.

وأعلنت Fortnite عبر حسابها الرسمي على X عن تعاون قادم مع Fallout، لكن التفاصيل ضئيلة، لكن Epic Games أكدت بتغريدة وأعمال فنية رسمية أن Fortnite ستحصل قريبًا على محتوى خاص بلعبة ما بعد نهاية العالم بسبب الصراع النووي.

ومن المتوقع مظاهر مستوحاة من Fallout للشخصيات، وربما حتى خريطة للمواقع و Power Armor قابلة للاستخدام، على الرغم من أن هذه مجرد تكهنات في هذه المرحلة.

ومن السابق لأوانه معرفة ما ستتضمنه لعبة Fallout crossover بالضبط، لكن Fortnite بدأت بالفعل في تمهيد الطريق لنسخة ما بعد نهاية العالم المحتملة للجزيرة حيث يبدو أن عاصفة رملية في الطريق، وربما ستتمكن من استخدام الأسلحة المستوحاة من لعبة Fallout مثل الأسلحة النووية الصغيرة.