شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيف تحمى حسابك على فيس بوك من الاختراق؟.. خبير يجيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعد حماية حسابك وصفحتك على فيس بوك من الاختراق من الأمور الأساسية لضمان أمان معلوماتك الشخصية وحماية خصوصيتك، وهناك عدة خطوات يمكنك اتباعها لتعزيز أمان حسابك، وقد قدم خبير منصات التواصل الاجتماعى والأمن الرقمى "حسام خليل توغان" مجموعة من النصائح التى يمكن أن تساعد في ذلك كما يلى:

1. تفعيل المصادقة الثنائية (2FA)

المصادقة الثنائية تضيف طبقة إضافية من الأمان لحسابك. بالإضافة إلى كلمة المرور، ستحتاج إلى إدخال رمز يتم إرساله إلى هاتفك المحمول عند محاولة تسجيل الدخول من جهاز غير معروف.

كيفية التفعيل: اذهب إلى "الإعدادات والخصوصية" > "الأمان وتسجيل الدخول" > "استخدام المصادقة الثنائية"، ثم اتبع التعليمات لإعدادها باستخدام تطبيق المصادقة أو رقم الهاتف.

2. اختيار كلمة مرور قوية وفريدة

استخدام كلمة مرور قوية ويصعب تخمينها هو خط الدفاع الأول ضد الاختراق.

مواصفات كلمة المرور الجيدة: يجب أن تكون طويلة (لا تقل عن 12 حرفًا)، وتحتوي على مزيج من الأحرف الكبيرة والصغيرة والأرقام والرموز، كما ينبغي أن تكون فريدة، أي لا تستخدمها في أي حسابات أخرى.

3. تحديث المعلومات الشخصية بانتظام

تأكد من أن بريدك الإلكتروني ورقم هاتفك على فيس بوك محدثين، بحيث تستطيع استعادة حسابك إذا تم اختراقه.

كيفية التحديث: اذهب إلى "الإعدادات والخصوصية" > "المعلومات الشخصية" وتحقق من أن البريد الإلكتروني ورقم الهاتف صحيحان.

4. مراجعة التطبيقات المرتبطة بحسابك

الأذونات التي تمنحها للتطبيقات قد تكون مدخلًا للمخترقين، لذا من المهم مراجعتها بانتظام.

كيفية المراجعة: اذهب إلى "الإعدادات والخصوصية" > "التطبيقات والمواقع" وراجع التطبيقات التي لديها حق الوصول لحسابك، واحذف أي تطبيق لم تعد تستخدمه أو لا تثق به.

5. مراقبة الأجهزة والنشاطات المشبوهة

يتيح لك فيس بوك إمكانية الاطلاع على الأجهزة التي تستخدم حسابك والنشاطات التي تمت من خلالها.

كيفية المراقبة: اذهب إلى "الإعدادات والخصوصية" > "الأمان وتسجيل الدخول" > "أماكن تسجيل الدخول"، وتحقق من الأجهزة والنشاطات، إذا وجدت أي شيء مشبوه، قم بتسجيل الخروج من تلك الأجهزة فورًا.

6. الحذر من الرسائل والروابط المشبوهة

الاحتيال عبر الرسائل والروابط الخبيثة (التصيّد الاحتيالي) يعد من الأساليب الشائعة لاختراق الحسابات.

كيفية الحذر: لا تنقر على الروابط المشبوهة أو تفتح الرسائل غير المعروفة. تحقق دائمًا من عنوان الموقع قبل إدخال معلوماتك الشخصية.

7. التحقق من إعدادات الخصوصية

تأكد من إعدادات الخصوصية لضمان عدم مشاركة معلوماتك الحساسة مع الجمهور أو الأشخاص غير الموثوقين.

كيفية التحقق: اذهب إلى "الإعدادات والخصوصية" > "إعدادات الخصوصية"، وضبط من يمكنه رؤية منشوراتك، معلوماتك الشخصية، وقائمة أصدقائك.

8. توخي الحذر عند استخدام شبكات الواي فاي العامة

شبكات الواي فاي العامة تكون عرضة للاختراق أكثر من الشبكات الخاصة، لذلك تجنب تسجيل الدخول إلى حساب فيس بوك أو أي حساب حساس آخر عند استخدام شبكة واي فاي عامة.