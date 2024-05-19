شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيفية مشاهدة تيك توك على هاتفك بدون التطبيق.. اعرف الخطوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ربما تكون أسهل طريقة للوصول إلى تيك توك بدون تطبيق Android أو iPhone هي على جهازك المحمول من خلال متصفح الويب.

وبغض النظر عن متصفح الويب، يجب أن تكون قادرًا على الوصول إلى TikTok من خلال جهازك المحمول مثل Google Pixel 8a أو iPhone 15 Plus.

وفيما يلى تعرف على الخطوات

الخطوة 1: افتح متصفح الهاتف المحمول على جهازك وقم بزيارة TikTok على تيك توك دوت كوم.

الخطوة 2: ستظهر رسالة منبثقة تسألك عما إذا كنت تريد "فتح TikTok" أو "ليس الآن"، اضغط على ليس الآن لعرض TikTok بدون حساب.

الخطوة 3: تم تصميم النسخة المحمولة من الموقع للتفاعل باللمس وتقدم تجربة مماثلة للتطبيق، للوصول إلى مقاطع الفيديو من البث الرئيسي، ما عليك سوى سحب إصبعك من أسفل الشاشة إلى الأعلى.

بالإضافة إلى ذلك، يمكنك استكشاف مقاطع فيديو TikTok حسب الموضوع في علامة التبويب "اكتشاف" ، مثل السفر والطبيعة والحيوانات، ويمكنك أيضًا الضغط على الملف الشخصي للشخص الذي أنشأ الفيديو لرؤية المزيد من محتواه.