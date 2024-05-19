شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقرير: أبل تبدأ مرحلة إنتاج سلسلة iPhone 16 الشهر المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - من المحتمل أن يتم إطلاق سلسلة iPhone 16 في سبتمبر 2024، وهو لا يزال على بعد أشهر ولكن يبدو أن شركة أبل بدأت الاستعداد لذلك، حيث أفاد محلل العرض الموثوق Ross Young على موقع X بأن سلسلة iPhone 16 من المقرر أن تدخل مرحلة الإنتاج في يونيو، أي الشهر المقبل بشكل أساسي.

وفي تغريدة للمشتركين فقط، ادعى المصدر المذكور أنه يمكن إنتاج طرازات iPhone 16 العادية أكثر من الإصدارات الأعلى، بقية التفاصيل غير معروفة، لكن شهر يونيو يبدو مبكرًا جدًا لأن إنتاج سلسلة iPhone 15 بدأ في أغسطس من العام الماضي، إذا صدقت التقارير، سيبدأ الإنتاج الضخم عادةً في شهر يوليو من كل عام.

وحتى الآن، لا نعرف ما إذا كانت شركة أبل ستصنع هواتف iPhone 2024 الخاصة بها في الهند أم لا، ومع ذلك، فإن الأجهزة السابقة مثل iPhone 12 وiPhone 13 وiPhone 14 وiPhone 15 مصنوعة في الهند.

ولسوء الحظ، لم يؤد هذا إلى انخفاض سعر أجهزة iPhone بهامش معين لجذب المشترين الهنود، وفي الواقع، قد تقرر شركة آبل زيادة سعر طرازيها العاديين iPhone 16 وPlus، لأن الشركة كانت تقدم 3 أجيال من الأجهزة بنفس الأسعار القديمة.

ومع ذلك، هناك احتمالات أن تصبح سلسلة iPhone 16 القادمة أكثر تكلفة من سابقاتها لأن تقرير Nikkei Asia الأخير أبرز أن iPhone 15 Pro Max يكلف أبل 558 دولارًا لإنتاجه (بسبب ارتفاع تكاليف المكونات)، مما يمثل زيادة بنسبة 12 بالمائة عن ايفون 14 برو ماكس، ومن المتوقع حدوث زيادات مماثلة في تكلفة iPhone 16 Pro وPro Max، لا سيما بسبب مكونات الكاميرا الأكثر تكلفة.

وإذا استمرت تكاليف الإنتاج هذه في الارتفاع، فقد تحتاج شركة أبل إلى رفع أسعار التجزئة للحفاظ على هوامش أرباحها، وبالتالي، قد يبدأ سعر iPhone 16 بأكثر من 799 دولارًا ، مع احتمال أن يبدأ سعر iPhone 16 Pro Max بأكثر من 1199 دولارًا.